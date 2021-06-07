Через зростання злочинності в Барселоні страждає тур сектор

Найбільш значимий комерційний квартал Барселони, Пасео-де-Грас (Passeig de Gràcia), відкритий для бізнесу після ослаблення обмежень, пов’язаних з пандемією і повільного, але поступового повернення туристів. Асоціація Passeig de Gràcia, що представляє магазини, ресторани і готелі, сподівається на швидке відновлення роботи після місяців бездіяльності, але минулого тижня опублікувала попередження, що на повернення іноземних відвідувачів впливає зростання злочинності. Луїс Санс, президент асоціації, попереджає, що «ситуація нестійка», і компанії тур сектора «стурбовані», оскільки злочинність негативно впливає на відновлення туризму.

Санс пояснює, що злочинність зростає з початку травня. Асоціація закликає до посилення безпеки для запобігання крадіжок і грабежів в основних туристичних районах міста, особливо на Пасео-де-Грас, де в даний час відкриті 90% готелів.

За офіційними даними, заповнюваність готелів в Барселоні становить близько 30% і, як очікується, в липні зросте до 60%, що призведе до повернення туристів на вулиці і відновлення роботи готелів і магазинів в центрі міста. Однак президент асоціації побоюється, що зростання злочинності може знизити оптимістичні плани на це літо.

Асоціація заявляє, що зростання ділової активності та прилив нових клієнтів на набережній привели до відновлення злочинності «з більшою інтенсивністю і ще більшою мірою насильства». «Це люди, які діють невеликими групами, по два-три людини. І вони роблять це посеред вулиці безкарно, крадуть годинник, коштовності і гаманці у туристів, навіть фізично нападають на виходять з готелів і магазинів», – додав президент, розділяючи заклопотаність місцевих бізнесменів.

На парковках почастішали крадіжки в автомобілях, і асоціація закликає «посилити безпеку в місті, щоб запобігти злочинну діяльність кишенькових злодіїв і злодіїв-рецидивістів в районах загального користування». Перед пандемією в центрі міста боролися за посилення превентивної діяльності поліції в цьому районі, і це давало свої позитивні результати. Під час корона-кризи, коли не було ні покупців в розкішних магазинах, ні гостей в готелях, злочинна діяльність була фактично заморожена. Повернення злочинності на вулиці сталося швидше, ніж очікувалося.

«Ми не можемо дозволити піддавати туристичний сектор ризику, коли він, нарешті, прийде в себе після кризи з коронавірусів», – сказав пан Санс, зазначивши, що багато туристів, як очікується, приїдуть починаючи з 7 червня, коли Іспанія відкриває свої кордони для відвідувачів з-за меж ЄС, які були повністю вакциновані, і з 1 липня, коли в Європі повинен бути введений цифровий сертифікат ЄС на COVID-19. На даний момент основні туристи це французи, німці і росіяни.

Підприємства, що залежать від туризму, в Барселоні ще раз підкреслюють невідкладність реформи кримінального кодексу, щоб посилити покарання для рецидивістів, які переважають в найбільш відвідуваних районах.