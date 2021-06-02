Самолет из Дели в Нью-Йорк вернулся по середине полета, из-за наличия летучей мыши на борту

Рейсу из Индии в Нью-Йорк недавно пришлось развернуть свой курс, когда живая летучая мышь пробралась на самолет. Согласно сообщениям, животное облетело секцию салона самолета в середине полета, что, очевидно, удивило всех пассажиров.

WATCH: @airindiain flight AI-105 from Delhi to Newark returned midway on Thursday after the pilot reported the presence of a bat onboard to ATC. Fumigation was carried out and a dead bat carcass was retrieved from seat 8DEF area. pic.twitter.com/haq9B4tzDB — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) May 29, 2021

Инцидент произошел на рейсе Air India из Нью-Дели в Нью-Йорк на прошлой неделе, сообщает New York Post. Очевидно, летучую мышь не заметили, примерно через полчаса полета, когда она начал летать по кабине.

Представители авиакомпании приняли решение развернуть рейс и вернуться в Нью-Дели, чтобы разобраться с ситуацией с летучей мышью. Полет из Нью-Дели в Нью-Йорк может длиться от 15 до 21 часов, в зависимости от маршрута.

По данным New York Post, после приземления самолет прошел полную фумигации и был встречен сотрудниками службы охраны дикой природы. После завершения процесса туша летучей мыши была извлечена из отделения бизнес-класса.

Сообщается, что официальные лица из Главного Управления Гражданской Авиации опубликовали заявление для новостных агентств, в якоий говорилось: «По прибытии стало известно, что члены экипажа видели летучую мышь внутри кабины. Сотрудники отдела охраны дикой природы были вызваны, чтобы поймать и забрать мышь. Самолет благополучно приземлился около 3:55 утра, а позже было объявлено, что самолет находится на земле (AoG)».

По сообщениям, официальный представитель Air India предположил, что летучая мышь могла попасть в самолет, когда загружали бортовое питании. Судя по всему, это нередкий случай, когда животных привлекает еда, когда ее загружают в самолет.