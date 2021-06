Самолет из Дели в Нью-Йорк вернулся по середине полета, из-за наличия летучей мыши на борту

Рейсу из Индии в Нью-Йорк недавно пришлось развернуть свой курс, когда живая летучая мышь пробралась на самолет. Согласно сообщениям, животное облетело секцию салона самолета в середине полета, что, очевидно, удивило всех пассажиров.

WATCH: @airindiain flight AI-105 from Delhi to Newark returned midway on Thursday after the pilot reported the presence of a bat onboard to ATC.

Fumigation was carried out and a dead bat carcass was retrieved from seat 8DEF area. pic.twitter.com/haq9B4tzDB

— Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) May 29, 2021