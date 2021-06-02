Головна ІНДІЯ

Літак з Делі в Нью-Йорк повернувся по середині польоту, через наявність кажана на борту

Рейсу з Індії до Нью-Йорка нещодавно довелося відвернути свій курс, коли живий кажан якось пробрався на літак. Згідно з повідомленнями, тварина облетіла секцію салону літака в середині польоту, що, очевидно, здивувало всіх пасажирів.

Інцидент стався на рейсі Air India з Нью-Делі до Нью-Йорка минулого тижня, повідомляє New York Post. Очевидно, кажана не помітили, приблизно через півгодини польоту, коли він почав літати по кабіні.

Представники авіакомпанії ухвалили рішення розвернути рейс і повернутися в Нью-Делі, щоб розібратися з ситуацією з кажаном. Політ з Нью-Делі в Нью-Йорк може тривати від 15 до 21 години, в залежності від маршруту.

  В США зійшов з рейок потяг з аміаком. Людей евакуюють

За даними New York Post, після приземлення літак пройшов повну фумігацію і був зустрінутий співробітниками служби охорони дикої природи. Після завершення процесу туша кажана була витягнута з відділення бізнес-класу.

Повідомляється, що офіційні особи з Головного Управління Цивільної Авіації опублікували заяву для новинних агентств, в якоій говорилося: «Після прибуття стало відомо, що члени екіпажу бачили кажана всередині кабіни. Співробітники відділу охорони дикої природи були викликані, щоб зловити і забрати кажана. Літак благополучно приземлився близько 3:55 ранку, а пізніше було оголошено, що літак знаходиться на землі (AoG)”.

За повідомленнями, офіційний представник Air India припустив, що летюча миша могла потрапити в літак, коли її завантажували для бортового харчування. Судячи з усього, це нерідкі випадки, коли тварин привертає їжа, коли її завантажують в літак.

  США заявили, що хочуть відновити відносини з РФ на зустрічі президентів
Слідкуйте за нами на Google News

Також читайте

США заявили, що хочуть відновити відносини з РФ на зустрічі президентів

РОСІЯ
Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. Про це йдеться в поширеній у вівторок письмовій заяві...
Детальніше

Леонардо Ді Капріо виділяє 43 мільйони доларів на відновлення Галапагоських Островів

ЕКВАДОР
Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо об'єднався з природоохоронною організацією Re: Wild і пообіцяв виділити 43 мільйони доларів на відновлення Гальпагосскіх островів. Він буде сприяти...
Детальніше

Актуально

Блінкен і Лавров готують основу для саміту Росія-США

РОСІЯ
Підготувати ґрунт для саміту Росія-США і спробувати покласти край "нездорового клімату", що склався у відносинах Москви і Вашингтона за останні роки, - з такою...

Вашингтон скорочує санкції проти “Північного потоку – 2”

РОСІЯ
Вашингтон має намір частково відмовитися від введення санкцій проти «Північного потоку - 2». Як повідомляють американські видання Politico і Axios, про це йдеться в...

В США зійшов з рейок потяг з аміаком. Людей евакуюють

США
Поїзд Union Pacific, що перевозив небезпечні вантажі, зійшов з рейок, а потім загорівся в місті Сіблі, штат Айова, що призвело до евакуації десятків людей,...

8 найкращих китайських кварталів у всьому світі

АВСТРАЛІЯ
Більшість великих міст можуть похвалитися китайськими кварталами, анклавами китайської культури, торгівлі та кухні. Хоча жоден з них не був обов'язково запланований або не використовувався...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Останні новини

Diplomatic International Portal. Всі матеріали на цьому веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Більше історій

Заступник Міністра МЗС України прийняв новопризначену Представницю Програми розвитку ООН в...

74-та річниця Празького повстання

В Україні створюється мозковий центр, пов’язаний з Азербайджаном