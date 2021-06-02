Літак з Делі в Нью-Йорк повернувся по середині польоту, через наявність кажана на борту

Рейсу з Індії до Нью-Йорка нещодавно довелося відвернути свій курс, коли живий кажан якось пробрався на літак. Згідно з повідомленнями, тварина облетіла секцію салону літака в середині польоту, що, очевидно, здивувало всіх пасажирів.

WATCH: @airindiain flight AI-105 from Delhi to Newark returned midway on Thursday after the pilot reported the presence of a bat onboard to ATC. Fumigation was carried out and a dead bat carcass was retrieved from seat 8DEF area. pic.twitter.com/haq9B4tzDB — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) May 29, 2021

Інцидент стався на рейсі Air India з Нью-Делі до Нью-Йорка минулого тижня, повідомляє New York Post. Очевидно, кажана не помітили, приблизно через півгодини польоту, коли він почав літати по кабіні.

Представники авіакомпанії ухвалили рішення розвернути рейс і повернутися в Нью-Делі, щоб розібратися з ситуацією з кажаном. Політ з Нью-Делі в Нью-Йорк може тривати від 15 до 21 години, в залежності від маршруту.

За даними New York Post, після приземлення літак пройшов повну фумігацію і був зустрінутий співробітниками служби охорони дикої природи. Після завершення процесу туша кажана була витягнута з відділення бізнес-класу.

Повідомляється, що офіційні особи з Головного Управління Цивільної Авіації опублікували заяву для новинних агентств, в якоій говорилося: «Після прибуття стало відомо, що члени екіпажу бачили кажана всередині кабіни. Співробітники відділу охорони дикої природи були викликані, щоб зловити і забрати кажана. Літак благополучно приземлився близько 3:55 ранку, а пізніше було оголошено, що літак знаходиться на землі (AoG)”.

За повідомленнями, офіційний представник Air India припустив, що летюча миша могла потрапити в літак, коли її завантажували для бортового харчування. Судячи з усього, це нерідкі випадки, коли тварин привертає їжа, коли її завантажують в літак.