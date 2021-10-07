Плату за проезд по автомагистралям Германии теперь можно вернуть

Конкретным моментом в деле было то, что при определении размера сборов Германия также приняла во внимание расходы, понесенные на содержание дорожной полиции, CJEU решил, что их не следует включать в расходы, связанные с инфраструктурой.

Все участники дорожного движения, которые платят за проезд на немецких дорогах через Toll Collect, систему взимания дорожных сборов с грузовых автомобилей на немецких автомагистралях, получат компенсацию.

— С 1 октября 2021 основанием для подачи заявления на возврат переплаты является действующий в Германии Закон о дорожных сборах с поправками (Anlage 8 Bundesfernstraßenmautgesetz). Этот закон вводит новые более низкие ставки дорожных сборов с момента его вступления в силу, в то же время прямо указывая на то, что пониженные ставки применяются с 28 октября 2020 годы (они применяются в обратном порядке), когда решение суда Европейского Союза в деле C -321/19 был принят, ставя под сомнение правильность метода расчета сборов затрат на инфраструктуру по отношению к соответствующей директивы ЕС.

Сколько и как можно вернуть?

На данный момент деньги могут быть возвращены за поездки, которые имели место с 28 октября 2020 по 30 сентября 2021, но, как объясняет Эвелина Войчик, судебное решение указывает на нарушения в методе расчета сборов также в период, предшествующий его выдачи.

— Это основание для предъявления претензий перевозчиками также за 2018, 2019, 2020 годы. Если перевозчики не подали заявку на возмещение переплаты за 2017 до конца 2020 года, срок действия этой претензии закончился, — подчеркивает эксперт.

«Rzeczpospolita» писала в конце сентября, что скоро начнутся первые платежи для перевозчиков, а затем сообщила, что речь идет о больших деньгах — от 1000. в 150 000 евро.

Например, для автомобиля с полной массой более 18 т с 4 осями и более прибыль на километр составляет 0,5 евроцента. Эта сумма кажется незначительной, но помноженная на сотни тысяч километров, которые польские грузовики оставляют по немецким дорогам, сумма возврата немалая.

Чтобы получить возмещение излишне уплаченных дорожных сборов, необходимо подать заявление в Федеральное ведомство грузовых перевозок (Bundesamt für Güterverkehr, BAG). Вы должны приложить счета-фактуры, подтверждающие оплату дорожных сборов, а также подробный список поездок для данного транспортного средства.

Как сообщает оператор системы Toll Collect, вы можете подать заявку на возмещение с 3 ноября 2021 года. Вы можете подать заявку в BAG через онлайн-платформу по адресу: www.bag.bund.de, а выписку о платных дорогах можно бесплатно загружаются операторами связи с клиентского портала Toll Collect. Бороться за возвращение можно до конца 2023 года.