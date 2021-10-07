Плату за проїзд по автомагістралях Німеччини тепер можна повернути

Конкретним моментом у справі було те, що при визначенні розміру зборів Німеччина також взяла до уваги витрати, понесені на утримання дорожньої поліції, CJEU вирішив, що їх не слід включати до витрат, пов’язані з інфраструктурою.

Всі учасники дорожнього руху, які платять за проїзд на німецьких дорогах через Toll Collect, систему справляння дорожніх зборів з вантажних автомобілів на німецьких автомагістралях, отримають компенсацію.

– З 1 жовтня 2021 року підставою для подачі заяви на повернення переплати є діючий в Німеччині Закон про дорожніх зборах з поправками (Anlage 8 Bundesfernstraßenmautgesetz). Цей закон вводить нові більш низькі ставки дорожніх зборів з моменту його вступу в силу, в той же час прямо вказуючи на те, що знижені ставки застосовуються з 28 жовтня 2020 роки (вони застосовуються в зворотному порядку), коли рішення Суду Європейського Союзу в справі C-321/19 був прийнятий, ставлячи під сумнів правильність методу розрахунку зборів за витрати на інфраструктуру по відношенню до відповідної директиви ЄС.

Скільки і як можна повернути?

На даний момент гроші можуть бути повернені за поїздки, які мали місце з 28 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, але, як пояснює Евеліна Войчик, судове рішення вказує на порушення в методі розрахунку зборів також в період, що передує його видачі.

– Це підстава для подання претензій перевізниками також за 2018, 2019, 2020 роки. Якщо перевізники не подали заявку на відшкодування переплати за 2017 рік до кінця 2020 року, термін дії цієї претензії закінчився, – підкреслює експерт.

«Rzeczpospolita» писала в кінці вересня, що скоро почнуться перші платежі для перевізників, а потім повідомила, що мова йде про великі гроші – від 1 тисячі. до 150 тисяч євро.

Наприклад, для автомобіля з повною масою понад 18 т з 4 осями і більш прибуток на кілометр становить 0,5 євроцента. Ця сума здається незначною, але помножена на сотні тисяч кілометрів, які польські вантажівки залишають по німецьких дорогах, сума повернення чимала.

Щоб отримати відшкодування надміру сплачених дорожніх зборів, необхідно подати заяву в Федеральне відомство вантажних перевезень (Bundesamt für Güterverkehr, BAG). Ви повинні докласти рахунки-фактури, що підтверджують оплату дорожніх зборів, а також докладний список поїздок для даного транспортного засобу.

Як повідомляє оператор системи Toll Collect, ви можете подати заявку на відшкодування з 3 листопада 2021 року. Ви можете подати заявку в BAG через онлайн-платформу за адресою: www.bag.bund.de, а виписку про платні дорогах можна безкоштовно завантажуються операторами зв’язку з клієнтського порталу Toll Collect. Боротися за повернення можна до кінця 2023 року.