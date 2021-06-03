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Германия не пропустила русские авиалинии у воздушный коридор

Запрет за запрет: минтранс Германии не разрешил авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7 совершить несколько рейсов в Берлин, Гамбург и Франкфурт-на-Майне во вторник и в среду.

В Берлине объяснили такой шаг «принципом взаимной практики»: ранее несколько рейсов «Люфтганзы» не получили разрешения на вход в российское воздушное пространство по новым коридорам, в обход Беларуси. Поскольку на время пандемии приостановлено действие двустороннего договора о воздушном сообщении, сейчас полёты совершаются именно по «принципу взаимности».

В Берлине подчеркнули, что не одобрят прилёт российских рейсов, пока Москва не даст разрешения «Люфтганзе» на коридоры в обход Беларуси.

Это уже не первый случай, когда российские авиационные власти не выдают или задерживают такое разрешение зарубежным авиакомпаниям. В Москве объяснили это резко возросшим объёмом запросов на новые воздушные коридоры.

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