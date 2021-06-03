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Німеччина припиняє приймати авіарейси з Росії

Заборона за заборону: Мінтранс Німеччини не дозволив авіакомпаніям “Аерофлот” і S7 зробити кілька рейсів в Берлін, Гамбург і Франкфурт-на-Майні у вівторок і в середу.

У Берліні пояснили такий крок “принципом взаємної практики”: раніше кілька рейсів “Люфтганзи” не отримали дозволу на вхід в російський повітряний простір по новим коридорам, в обхід Білорусі. Оскільки на час пандемії призупинено дію двостороннього договору про повітряне сполучення, зараз польоти відбуваються саме за “принципом взаємності”.

У Берліні підкреслили, що не схвалять приліт російських рейсів, поки Москва не дасть дозволу “Люфтганзе” на коридори в обхід Білорусі.

Це вже не перший випадок, коли російські авіаційні влади не видають або затримують такий дозвіл закордонним авіакомпаніям. У Москві пояснили це різким зростанням обсягом запитів на нові повітряні коридори.

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