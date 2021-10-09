Пандемия продолжает вызывать новые экономические кризисы

Цепочки поставок настолько напряжены, что на грани разрыва инфляция в развитых странах резко растет, и теперь надвигается энергетический кризис.

Последней проблемой стала Германия, где производство в августе упало на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем. С февраля 2020 года промышленное производство ниже своего уровня на 9%.

По словам Эндрю Каннингема из Capital Economics, резкое падение связано с огромным падением производства автомобилей и автозапчастей на 17,5%. Производство автомобилей в Германии на 40% ниже докандемического уровня.

Значение автомобильной промышленности для крупнейшей экономики Европы трудно переоценить. В автомобильной промышленности работает более 880 000 человек, а немецкие заводы в 2019 году произведут более 4,6 миллиона автомобилей.

Многие автопроизводители борются со спросом на запчасти, поскольку пандемия продолжает вторгаться в глобальные цепочки поставок. Не хватает компьютерных чипов.

По словам Каннингема, экономика Германии будет сильно расти в третьем квартале, отчасти из-за открытия сектора гостеприимства. Но прогноз на четвертый квартал «значительно ухудшается».

«Поскольку с августа условия ухудшились, производственные проблемы Германии угрожают удержать общую экономическую активность на значительно более низком уровне, чем до пандемии, до следующего года», — сказал Кеннингем.

Растянутые цепочки поставок могут быть самой большой проблемой, с которой сегодня сталкиваются развитые экономики. Но надвигается еще один кризис.

По словам Джулии Хоровиц из CNN Business, глобальный энергетический кризис, вызванный погодой и возобновлением спроса, усугубляется, вызывая тревогу перед зимой, когда для освещения и обогрева домов требуется больше энергии.

Правительства всего мира пытаются ограничить воздействие на потребителей, но признают, что они не могут предотвратить рост счетов. Некоторые страны могут приказать закрыть фабрики для экономии энергии.

Рост цен на энергоносители способствует инфляции, что уже вызывает серьезную озабоченность инвесторов. Центральные банки могут быть вынуждены отменить стимулы раньше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост цен.

ОПЕК и ее союзники, которые могут помочь смягчить энергетический кризис, проявляют осторожность. Ранее на этой неделе они решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи нефти, сопротивляясь давлению с целью более широкого открытия кранов. Почему? Конечно, пандемия .

«Мы боимся четвертой волны COVID-19, никто не хочет делать больших шагов», — сказал Reuters источник в ОПЕК +.