Пандемія продовжує викликати нові економічні кризи

Ланцюжки поставок настільки напружені, що на межі розриву інфляція в розвинених країнах різко зростає, і тепер насувається енергетична криза.

Останньою проблемою стала Німеччина, де виробництво в серпні впало на 4,7% в порівнянні з попереднім місяцем. З лютого 2020 року промислове виробництво нижче свого рівня на 9%.

За словами Ендрю Каннінгема з Capital Economics, різке падіння пов’язане з величезним падінням виробництва автомобілів і автозапчастин на 17,5%. Виробництво автомобілів в Німеччині на 40% нижче допандемічного рівня.

Значення автомобільної промисловості для найбільшої економіки Європи важко переоцінити. В автомобільній промисловості працює понад 880 000 чоловік, а німецькі заводи в 2019 році вироблять понад 4,6 мільйона автомобілів.

Багато автовиробників борються з попитом на запчастини, оскільки пандемія продовжує вторгатися в глобальні ланцюжки поставок. Бракує комп’ютерних чіпів.

За словами Каннінгема, економіка Німеччини буде сильно зростати в третьому кварталі, почасті через відкриття сектора гостинності. Але прогноз на четвертий квартал «значно погіршується».

«Оскільки з серпня умови погіршилися, виробничі проблеми Німеччини загрожують утримати загальну економічну активність на значно нижчому рівні, ніж до пандемії, до наступного року», – сказав Кеннінгем.

Розтягнуті ланцюжки поставок можуть бути найбільшою проблемою, з якою сьогодні стикаються розвинені економіки. Але насувається ще одна криза.

За словами Джулії Хоровіц з CNN Business, глобальна енергетична криза, викликаний погодою і відновленням попиту, посилюється, викликаючи тривогу перед зимою, коли для освітлення і обігріву будинків потрібно більше енергії.

Уряди всього світу намагаються обмежити вплив на споживачів, але визнають, що вони не можуть запобігти зростанню рахунків. Деякі країни можуть наказати закрити фабрики для економії енергії.

Зростання цін на енергоносії сприяє інфляції, що вже викликає серйозну заклопотаність інвесторів. Центральні банки можуть бути змушені скасувати стимули раніше, ніж очікувалося, щоб стримати зростання цін.

ОПЕК і її союзники, які можуть допомогти пом’якшити енергетичну кризу, виявляють обережність. Раніше на цьому тижні вони вирішили дотримуватися плану поступового збільшення видобутку нафти, чинячи опір тиску з метою більш широкого відкриття кранів. Чому? Звичайно, пандемія.

«Ми боїмося четвертої хвилі COVID-19, ніхто не хоче робити великих кроків», – сказав Reuters джерело в ОПЕК +.