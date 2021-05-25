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Первый дальний перелет на экологическом топливе

Первый дальнемагистральный рейс с использованием экологически чистого топлива для реактивных двигателей, сделанного из отработанного кулинарного масла, вылетел из Парижа 18 мая 2021 года в Монреаль. Это новый шаг к «декарбонизации воздушного транспорта» — совместное достижение компаний Air France-KLM, Total, ADP Group и Airbus.

Air France-KLM, Total, ADP Group и Airbus объявили, что они выполнили первый дальнемагистральный рейс с использованием экологически чистого авиационного топлива (SAF), произведенного во Франции.

Рейс Air France 342 вылетел во вторник, 18 мая 2021 года, из Терминала 2E аэропорта Париж-Шарль-де-Голль в Монреаль, Канада, «впервые заправлен экологически чистым авиационным топливом, произведенным компанией Total на ее французских заводах», говорится в сообщении.

Этот рейс является конкретным выражением общих амбиций четырех упомянутых компаний по обезуглероживанию воздушного транспорта и развитию французской производственной цепочки экологически безопасных видов авиационного топлива, что является важной предпосылкой для их широкого использования во аэропортах ы Франции и не только.

Биотопливо, используемое для этого полета, производится из отходов кулинарной промышленности. Материал был произведен Total из отработанного растительного масла на собственном заводе по био-переработке без использования натуральных растительных масел.

Это первое биотопливо SAF (Sustainable Aviation Fuel) «Сделано во Франции» получило сертификат ISCC-EU от International Sustainability & Carbon Certification, независимого органа, который гарантирует его экологичность и надежность. Включение 16% этого материала в этом конкретном полете позволило избежать выброса 20 тонн CO2.

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Французское законодательство в настоящее время предусматривает использование 1% биотоплива этого типа на всех рейсах, вылетающих из Франции, начиная с 2022 года, опережая планы постепенного включения (до 2% к 2025 году и 5% к 2030 году), которые должны выполнятся в рамках европейской «зеленой сделки».

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В ответ на это изменение в законодательстве Total также будет производить экологически чистое авиационное биотопливо, начиная с 2024 года, на своей производственной площадке «без нефти» в Грандпюитс (Сена и Марна).

Этот полет также демонстрирует взаимодополняющий характер различных рычагов для уменьшения воздействия на окружающую среду: экологически чистое воздушное топливо, самолеты последнего поколения и электрификация наземных операций.

«Рейс выполнялся на самолете Airbus A350, который потребляет на 25% меньше топлива, чем его предшественник. Самолет заправлялся первым полностью электрифицированным заправщиком, разработанным во Франции при участии компании Total, и все наземное оборудование, используемое Air France, также полностью работало на электричестве», — говорится в пресс-релизе.

Необходимо отметить, что KLM совершила первый полет с SAF еще в 2009 году, с тех пор Air France-KLM Group расширила свои инновационные программы, включая 78 рейсов Air France в период с 2014 по 2016 год с 10% SAF в сотрудничестве с компанией Total.

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Это экспериментирование продемонстрировало, что использование экологически безопасного топлива не влияет на надежность работы авиакомпаний. Группа Air France-KLM намеревается укрепить свое лидерство в области экологически безопасного авиационного топлива в ближайшие годы, одновременно участвуя в развитии самолетов будущего.

Параллельно с этой операцией Airbus проводит несколько серий испытаний для сертификации авиалайнеров, работающих на 100% экологически-безопасном авиационном биотопливе, в перспективе ближайших десятилетий.

На промышленных объектах компании также установлены специальные заправочные станции биотоплива (SAF), что позволяет Airbus использовать этот вид топлива в своих производственных операциях, а также при перемещении самолетов в производственных целях. Эти усилия демонстрирую амбиции группы Airbus по декарбонизации всей своей производственной деятельности.

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