Літак Air France здійснив перший дальній переліт на екологічному паливі

Перший далекомагістральний рейс з використанням екологічно чистого палива для реактивних двигунів, зробленого з відпрацьованого кулінарного масла, вилетів з Парижа 18 травня 2021 року в Монреаль. Це новий крок до «декарбонізації повітряного транспорту» – спільне досягнення компаній Air France-KLM, Total, ADP Group і Airbus.

Air France-KLM, Total, ADP Group і Airbus оголосили, що вони виконали перший далекомагістральний рейс з використанням екологічно чистого авіаційного палива (SAF), виробленого у Франції.

Рейс Air France 342 вилетів у вівторок, 18 травня 2021 року з Терміналу 2E аеропорту Париж-Шарль-де-Голль в Монреаль, Канада, «вперше заправлений екологічно чистим авіаційним паливом, виробленим компанією Total на її французьких заводах», йдеться в повідомленні.

Цей рейс є конкретним виразом загальних амбіцій чотирьох згаданих компаній по декарбонізації повітряного транспорту і розвитку французької виробничого ланцюжка екологічно безпечних видів авіаційного палива, що є важливою передумовою для їх широкого використання у аеропортах и ​​Франції і не тільки.

Біопаливо, що використовується для цього польоту, виробляється з відходів кулінарної промисловості. Матеріал був проведений Total з відпрацьованого рослинного масла на власному заводі по біо-переробці без використання натуральних рослинних масел.

Це перше біопаливо SAF (Sustainable Aviation Fuel) «Зроблено у Франції» отримало сертифікат ISCC-EU від International Sustainability & Carbon Certification, незалежного органу, який гарантує його екологічність і надійність. Включення 16% цього матеріалу в цьому конкретному польоті дозволило уникнути викиду 20 тонн CO2.

Великі групи готуються до еко-еволюції

Французьке законодавство в даний час передбачає використання 1% біопалива цього типу на всіх рейсах, що вилітають з Франції, починаючи з 2022 року, випереджаючи плани поступового включення (до 2% до 2025 року і 5% до 2030 року), які повинні виконуватися в рамках європейської «зеленої угоди».

У відповідь на це зміна в законодавстві Total також буде виробляти екологічно чисте авіаційне біопаливо, починаючи з 2024 року на своїй виробничій площадці «без нафти» в Грандпюітс (Сена і Марна).

Цей політ також демонструє взаємодоповнюючий характер різних важелів для зменшення впливу на навколишнє середовище: екологічно чисте повітряне паливо, літаки останнього покоління і електрифікація наземних операцій.

«Рейс виконувався на літаку Airbus A350, який споживає на 25% менше палива, ніж його попередник. Літак заправлявся першим повністю електрифікованим заправщиком, розробленим у Франції за участю компанії Total, і все наземне обладнання, що використовується Air France, також повністю працювало на електриці», – йдеться в прес-релізі.

Необхідно відзначити, що KLM зробила перший політ з SAF ще в 2009 році, з тих пір Air France-KLM Group розширила свої інноваційні програми, включаючи 78 рейсів Air France в період з 2014 по 2016 рік з 10% SAF у співпраці з компанією Total.

Це експериментування продемонструвало, що використання екологічно безпечного палива не впливає на надійність роботи авіакомпаній. Група Air France-KLM має намір зміцнити своє лідерство в області екологічно безпечного авіаційного палива в найближчі роки, одночасно беручи участь в розвитку літаків майбутнього.

Паралельно з цією операцією Airbus проводить кілька серій випробувань для сертифікації авіалайнерів, що працюють на 100% екологічно-безпечному авіаційному біопаливі, в перспективі найближчих десятиліть.

На промислових об’єктах компанії також встановлені спеціальні заправні станції біопалива (SAF), що дозволяє Airbus використовувати цей вид палива в своїх виробничих операціях, а також при переміщенні літаків в виробничих цілях. Ці зусилля демонструю амбіції групи Airbus по декарбонізації всій своїй виробничій діяльності.