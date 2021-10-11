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Огромные очереди на белорусской стороне границы. 2700 грузовиков ждут въезда в страны ЕС

Евгений Подольский

Грузовики стоят в огромных очередях на белорусской стороне границы, ожидая въезда в Европейский Союз. В полдень 2700 грузовиков ждали въезда в Польшу, Литву и Латвию.

Самое сложное для водителей грузовиков — въехать в Литву. 1400 автомобилей ждут выезда из Беларуси на пяти пунктах пропуска. На переходах с Польшей более 1000 грузовиков ждут, чтобы въехать в Польшу.

По информации Государственного комитета погранвойск Беларуси, самая большая очередь находится на границе Козловичи-Кукурыки. Там более 500 грузовиков ждут въезда в Польшу. Около 300 автомобилей ждут отправления из Беларуси на двух пограничных переходах с Латвией.

На выезд из Беларуси уже много дней стоят такие большие очереди. Местные службы сообщили в пятницу, что это связано с «обновлением таможенной системы».

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