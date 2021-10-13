Новые обвинения в адрес лидеров белорусской оппозиции. Режим не исключает колонию строгого режима

Новые обвинения выдвинуты лидерам белорусской оппозиции Светлане Цихановской и Павлу Латушке, находящимся в изгнании. Они связаны с их деятельностью на международном форуме.

Представитель Следственного комитета Беларуси заявил, что «по согласованию с другими участниками заговора они создали псевдогосударственные органы, а также отделения и представительства Республики Беларусь за рубежом, в нарушение требований белорусской конституции».

Их также обвиняют в том, что они «продолжали свою преступную деятельность, вступали в переговоры с представителями зарубежных стран и международных организаций».

Белорусские СМИ сообщают, что по новым обвинениям обоим лидерам оппозиции грозит до 2 лет колонии строгого режима. Ранее их обвиняли в формировании экстремистского формирования с целью захвата государственной власти неконституционным образом.

Светлану Цихановскую дополнительно обвиняют в «подготовке теракта».