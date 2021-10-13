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БІЛОРУСЬ

Світлані Ціхановській загрожує до двох років в колонії суворого режиму

Євгеній Подольський

Нові звинувачення висунуті лідерам білоруської опозиції Світлані Ціхановській і Павлу Латушко, які перебувають у вигнанні. Вони пов’язані з їх діяльністю на міжнародному форумі.

Представник Слідчого комітету Білорусі заявив, що «за погодженням з іншими учасниками змови вони створили псевдодержавні органи, а також відділення і представництва Республіки Білорусь за кордоном, в порушення вимог білоруської конституції».

Їх також звинувачують в тому, що вони «продовжували свою злочинну діяльність, вступали в переговори з представниками зарубіжних країн і міжнародних організацій».

Білоруські ЗМІ повідомляють, що за новими звинуваченнями обом лідерам опозиції загрожує до 2 років колонії суворого режиму. Раніше їх звинувачували у формуванні екстремістського формування з метою захоплення державної влади неконституційним чином.

Світлану Ціхановську додатково звинувачують в «підготовці теракту».

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