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Беларусь обратится в Международную организацию гражданской авиации через запрет полетов

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО [Международная организация гражданской авиации] для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент по авиации Минтранса Беларуси.

В департаменте заявили, что принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.

«Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании «Белавиа» и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси», — подчеркнули в ведомстве.

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