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Білорусь звернеться в ІCАО для оцінки правомірності заборон на польоти через Україну

Білорусь має намір звернутися до Ради ІCАО [Міжнародна організація цивільної авіації] для оцінки правомірності дій України та інших держав, які встановили заборони і обмеження на використання свого повітряного простору, повідомляє БЕЛТА з посиланням на Департамент по авіації Мінтрансу Білорусі.

У департаменті заявили, що прийняте Україною в односторонньому порядку рішення про обмеження використання повітряного простору країни білоруськими повітряними судами порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і угоди між урядами Білорусі та України про повітряне сполучення 1995 року, які забороняють дискримінацію іноземних повітряних суден по національною ознакою.

«Дане обмеження, що завдає шкоди білоруської авіакомпанії «Белавіа» і особам, які користуються її послугами, було введено без попередніх переговорів для врегулювання можливих розбіжностей, що також є порушенням Україною своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо Білорусі», – підкреслили у відомстві.

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