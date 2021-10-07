Алкоголь и ботокс разрушили красоту мадам Саркози

Мадам Саркози, жена сейчас осужденного бывшего президента Франции Николя Саркози, Карла Бруни была одной из самых известных топ-моделей, бок о бок с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста. Певица и автор песен, сейчас она записывает альбомы и иногда появляется на престижных показах мод.

Карла появилась на показе Balmain прошлой неделе в рамках Недели моды в Париже.

Итальянка была наделена невероятной красотой, но, к сожалению, перенесла множество косметических операций, ботокса и т.д., поэтому сегодня она заметно не в лучшем состоянии. В настоящее время ее выступления в СМИ очень редки, поэтому всех удивило интервью британской газете Telegraph, в котором она рассказывает о карантине в семье, а также о своих проблемах с алкоголем.

«Когда я пью, я перебарщиваю. Раньше я думала, что если я до конца дня употребляю алкоголь, то мне конец, я умру. Я не знаю, как быть умеренной», — сказала Карла Бруни, добавив, что она смогла преодолеть эту проблему во время блокировки.

В 20 лет Карла Бруни стала одной из 20 самых высокооплачиваемых моделей мира, соблазнив многих знаменитых и более старших мужчин. Она была с Миком Джаггером и Эриком Клэптоном, и мужчины всего мира вздыхали по ней. Публика не могла налюбоваться ее красотой и обаянием, а более осведомленные источники утверждают, что Саркози был без ума от нее во время их первой встречи в 2007 г.. По слухам, она также соблазнила Дональда Трампа.

Однако в своем стремлении сохранить молодость Карла перестаралась с эстетическими вмешательствами, настолько, что многие теперь утверждают, что она потеряла свою красоту. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя оставило непоправимый след на ее лице.