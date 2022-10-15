Завіса почала працювати: оголошено кількість росіян, які в’їхали до ЄС у перший тиждень жовтня

Щотижня кількість росіян, які в’їжджають до країн Євросоюзу, скорочується вдвічі. Такими темпами цей потік може перетворитися з повноводної річки на тоненький струмок. Про туристів взагалі говорити не доводиться, оскільки тепер росіяни їдуть до Європи здебільшого гуманітарними візами та запрошеннями родичів. Свіжі дані про завісу, що опускається, надало Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.

За даними агентства, за перший тиждень жовтня до ЄС в’їхало лише близько 25.600 громадян Росії – половина від обсягу, що був тиждень тому. Для порівняння: з 19 по 25 вересня перетнули європейські кордони майже 66.000 росіян, що становило понад 30 відсотків порівняно з попереднім тижнем. А станом на 28 вересня загалом понад 1.303 000 громадян Росії в’їхали до ЄС.

Агентство також виявило, що російських громадян, які прибули в європейський блок, були в основному чоловіками призовного віку у віці від 18 до 65 років. Однак потік до Європи, ймовірно, скорочуватиметься й надалі, оскільки ЄС підтримує суворіші заходи у візовій політиці. Основні “шляхи відходу” з РФ прикордонні пункти Фінляндії та Естонії.

Згідно з Frontex, більшість росіян, які в’їхали до ЄС, мають дозвіл на проживання чи візи держав-членів ЄС, а деякі інші мають навіть подвійне громадянство. «Як і на попередньому тижні, більшість російських мандрівників мають посвідку на проживання чи візи до держав-членів ЄС чи країн, асоційованих з Шенгеном, тоді як інші мають подвійне громадянство», – йшлося у заяві.

Нагадаємо, сусідні з Росією країни ЄС (Литва, Латвія, Естонія) та Польща запровадили обмеження щодо осіб із російським паспортом, а 19 вересня ці країни запровадили заборону на в’їзд для громадян РФ, заявивши, що більше не видаватимуть їм шенгенські візи. Планомірні заборони країн ЄС за перетин кордонів росіян з туристичними цілями призводить до того, що заходи, вжиті владою деяких держав Європи, дають плоди – росіян відгородили від європейського блоку.