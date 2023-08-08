З готеля в Туреччині вигнали 90 російських підлітків за несплату рахунків

Російських дітей, які відпочивають з 19 липня у таборі «Колібрі» в Туреччині, виселили з нього через овербукінг.

Як повідомили деякі ЗМІ у п’ятницю, близько 90 дітей у ніч проти 2 серпня виселили з готелю у селищі Гейнюк, де розміщувався табір, бо російський туроператор, у якого були придбані путівки, не сплатив готелю.

Ніч діти провели у парку, а в інший готель, уже у Бельдібі, вони заселилися лише наступного дня. Однак і той повідомив, що номери проплачені лише до середини 5 серпня.

Представники табору «Колібрі» озвучують різні версії події. Так, за словами одного з них, дітей переселили у зв’язку з близькістю пожеж у Кемері і тільки після сніданку. За словами іншого, готель не продовжує розміщення через овербукінгу, і дітей відправлять додому достроково 5 серпня (мали 9 серпня).

Відпочинок для дітей організовував туроператор, а індивідуальний підприємець. Батьки не мали ні маршрутних квитанцій, ні ваучерів, ні документів, що підтверджують організацію відпочинку. Квитки вони здобули в один кінець.