Відпочинок у Туреччині та Єгипті в 2023 році став недоступним для росіян

У 2023 році частина російських туристів не зможе відправитися відпочивати на популярні курорти Туреччини та Єгипту у зв’язку з рекордним підвищенням вартості турів, передають «Нові вісті», відзначаючи, що багатьом росіянам доведеться шукати альтернативні напрямки для подорожей.

Повідомляється, що на відпочинок до Єгипту чи Туреччини вирушає кожен п’ятий житель РФ, вважаючи дані туристичні напрямки найвигіднішими для повноцінної відпустки. Однак нинішня геополітична обстановка змушує багатьох мандрівників відмовлятися від відпочинку на зарубіжних курортах, підбираючи інші місця для відпустки в 2023 році.

Крім цього, зазначається, що вартість турів на єгипетські та турецькі курорти зросла майже на 200% через скорочення кількості рейсів до цих країн. Варто зазначити, що бажаючих вирушити у подорож багато, і туроператори готові набирати новий потік туристів, проте транспорту для перевезення пасажирів за обраними напрямками не вистачає.