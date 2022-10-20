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В Росії Ростуризму більше немає

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Росії Ростуризму більше немає

Ранок четверга розпочався для російського туризму з раптової новини про повне скасування Ростуризму. Згідно з офіційним документом, опублікованим на офіційному інтернет-порталі правової інформації, президент Росії Володимир Путін підписав указ про скасування Ростуризму. Дане відомство в нинішньому своєму вигляді проіснувало в Росії рівно 18 років – з 19 листопада 2004, коли в Ростуризм був призначений його перший глава.

Функції відомства передадуть Мінекономрозвитку. Згідно з документом, Ростуризм скасовано з метою «вдосконалення державного управління у сфері туризму», а також «ефективності розвитку туристичної індустрії» та «оптимізації органів влади».

У результаті Мінекономрозвитку будуть передані функції з нормативно-правового розвитку, контролю за численними реєстрами та класифікаціями, аж до класифікації пляжів, а також правозастосовні функції.

На ліквідацію Ростуризму та «перерозподіл» чиновників відводиться «встановлений законом термін». Судячи з згаданого в указі, шість місяців.

Нагадаємо, що відомство було створено в 2004 році, повна офіційна назва – Федеральне агентство з туризму, що відокремилося тоді від Федерального агентства з фізичної культури, спорту та туризму. У 2012 році Ростуризм передали до підвідомчого підпорядкування Міністерству культури, а в 2017 – до Мінекономрозвитку. При цьому на посаді змінилося п’ять керівників відомства.

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