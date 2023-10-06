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РосіяТуризм

У російського туриста після прильоту на курорт у трусах знайшли щура

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У російського туриста після прильоту на курорт у трусах знайшли щура

У російського мандрівника, який прилетів до Мінеральних Вод з Москви, в трусах знайшли щура. Переліт російського лоукостера ще довго не забуде і сам турист, і персонал перевізника.

За інформацією Telegram-каналу «Авіаторщина», чоловік вирішив взяти з собою у політ свого домашнього улюбленця — щура, хоча більшість російських авіакомпаній, забороняють перевезення цих тварин.

У день польоту він легко проніс гризуна прямо до салону літака і сховав у кишені. Однак після зльоту активного пацюка помітила стюардеса. Чоловік поспішив заспокоїти її, стверджуючи, що вихованець ручний. Проте, співробітниця доповіла про порушення командиру повітряного судна, а він — на землю.

Після прильоту до Мінеральних Вод поліцейські затримали любителя тварин. Однак під час допиту він стверджував, що гризун втік від нього ще в літаку. Поліція не повірила запевненню та ініціювала особистий огляд порушника. В результаті щур знайшовся у нього в трусах. Яке покарання чекає на чоловіка, не повідомляється.

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