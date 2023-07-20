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РосіяТуризмЧорногорія

У Чорногорії офіціанти стільцями забили росіянина (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Чорногорії офіціанти стільцями забили росіянина (Відео)

Повідомляється, що Російський турист ображав місцевих жителів та офіціантів бару.

Після цього і сталася бійка, де об росіянина зламали кілька стільців.

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