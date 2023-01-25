Росіянам перетинати кордон доведеться за записом

Влада РФ вирішила більше контролювати потік росіян, що тікають від мобілізації через кордон. Росіянам, що подорожують своєю машиною, може знадобитися резервувати дату і час для перетину автотранспортом кордонів Росії. Йдеться про підготовлені поправки до закону «Про автомобільні дороги та про дорожню діяльність в РФ», які представив голова комітету Держдуми з транспорту та розвитку інфраструктури Євген Москвичів. Ця новина викликала великий резонанс серед туристів-автолюбителів.

«Проїзд транспортних засобів, що належать російським перевізникам, іноземним перевізникам, громадянам Росії, іноземним громадянам, особам без громадянства та іншим дільницям автомобільних доріг з метою перетину державного кордону РФ здійснюється в зарезервовані дату та час відповідно до порядку, встановленого урядом РФ», – цитує проект цього закону “Відомості”. Повідомляється, що цей порядок включатиме перелік документів, необхідних для резервування, порядок контролю перетину кордону у зазначений час, категорії транспортних засобів, які зможуть проїжджати пункти контролю позачергово.

При цьому проектом закону стверджується, що до 31 грудня 2023 уряд РФ зможе передбачити особливості при реалізації схеми перетину автотранспортом кордону з резервуванням дати і часу. А самі рішення можуть розпочати застосовуватися з 1 березня 2024 року.

PS: Згодом депутат Євген Москвичов уточнив, що система електронної реєстрації автотранспорту може бути запущена не на всьому кордоні, а лише на проблемних пунктах пропуску, серед яких Верхній Ларс (кордон із Грузією), Яраг-Казмаляр (кордон із Азербайджаном), Забайкальськ ( кордон із Китаєм). Таких проблемних пунктів налічується близько 5-7. Тобто ті, через які росіяни масово тікають від мобілізації.