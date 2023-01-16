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Рекордній кількості росіян заборонили виїзд за кордон

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Рекордній кількості росіян заборонили виїзд за кордон

За минулий рік російські боржники поставили рекорд — їхня кількість стрімко зросла і досягла за підсумками року 8 млн осіб, і всіх їх записали до числа невиїзних. У результаті рекордній кількості росіян заборонили виїзд за кордон через борги. Такі дані повідомляє «Комерсант», у свою чергу, посилаючись на інформацію від Федеральної служби судових приставів (ФССП), яка представила цифри, а також склала «зразковий портрет» російських боржників.

Перше, що заявляє видання — їх кількість стрімко злетіла і на момент початку 2023 року — тобто за підсумками 2022 — становила близько 8 млн. Це рекордне число за останні 15 років, більше того — минулого року кількість боржників зросла майже в два рази — тоді воно становило 4.6 млн. Нагадаємо, що згідно із законом РФ «Про виконавче провадження» «невиїзними» стають росіяни, які прострочили платежі за аліментами та будь-якими іншими боргами, причому «невиїзд», якщо борг за аліментами та компенсаціями шкоди починається від суми не менше 10 тис. руб. (5000 грн.), а за рештою прострочених виплат – від 30 тис. руб. (15000 грн відповідно) – такими невиїзними стають неплатники кредитів, аліментів, штрафів та житлово-комунальних послуг.

Пристави склали і «типовий портрет» такого невиїзного неплатника – це сімейний росіянин 30-35 років з доходами близько 30-60 тис. руб. медсестрами, офіціантами, слюсарями, монтажниками, вантажниками, зварювальниками, комірниками. Найбільш дисципліновані, до речі, лікарі та педагоги. (ред. здається це саме портрет російського призовника).

Що стосується типів боргів, що закривають виїзд за кордон, то приблизно кожен десятий — або 11% — це неплатник аліментів, борги за якими все зростають і чим більше зростають — тим надійніше закривають виїзд. На другому місці – борги по комунальних платежах, де середній борг становить 21.5 тис. руб на особу. На третьому – громадяни, які прострочили виплати за різноманітними кредитами. А ось штрафи ДІБДР і штрафи за завдану шкоду в числі боргів, що закривають виїзд за кордон, — у незначній кількості.

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