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Пентагон: США роблять кроки, щоб уникнути ядерного суперництва з Росією

Гліб Парфененко
Пентагон: США роблять кроки, щоб уникнути ядерного суперництва з Росією

Сполучені Штати роблять кроки, щоб уникнути можливого ядерного суперництва з Росією. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час слухань у комітеті збройних сил Сенату США його запитали про причини, що стоять за рішеннями Пентагону уникати ескалації з Москвою, такі як скасування раніше відкладеного запуску міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III та відмова від постачання деяких видів зброї Україні.

“Я хотів би підкреслити, що один із моїх головних обов’язків, моя робота, полягає в тому, щоб запобігти ескалації і забезпечити, щоб ми не опинилися в ситуації ядерного суперництва з Росією. якщо цього можна уникнути. Нам нічого не страшно. Президента Росії Володимира Путіна, і ви бачите докази того, що ми швидко розгорнули війська в Європі та на східному фланзі НАТО, що ми зробили і продовжуємо робити, щоб допомогти Україні, це не військове питання, але санкції, які ми ввели проти Путіна, вплинуть на його економіку на довгі роки”, – сказав міністр.

Раніше Остін заявляв, що скасування випробувального запуску ракети не завадить розвитку самої програми.

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