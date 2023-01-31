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Фінські прикордонники запропонували туристу з Росії ночувати на лавці замість готелю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Фінські прикордонники запропонували туристу з Росії ночувати на лавці замість готелю

Фінські прикордонники запропонували туристу з Росії провести ніч на лавках у транзитній зоні замість заброньованого номера у готелі.

Росіянин прибув рейсом із Лондона після 9 години вечора. Щоб дотримати вимоги Суомі про негайний транзит до Росії, він мав лише один шанс – автобус, який мав відправитися з Фінляндії до міста на Неві за годину з невеликим. Гарантій встигнути на нього було небагато – на випадок затримок літака та довгих розмов на кордоні купили квиток на автобус наступного дня.

«На паспортному контролі офіцер подивився на квиток до Пітера, на броню готелю і… відмовив у перепустці – ви надто довго будете на території Фінляндії, а за правилами маєте залишити її негайно. “І що ви пропонуєте?” Відповідь: “Ночуйте в аеропорту на сидіннях, а завтра за годину до автобуса ми вас пропустимо”, – розповів турист.

Спроби пояснити, що ночуючи хоч в аеропорту, хоч у готелі, він не прискорює свій виїзд із Фінляндії, не привели до успіху. Непохитний був як прикордонник у віконці, так і старший зміни, що прийшов на вимогу росіянина.

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