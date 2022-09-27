ЄС перегляне візову політику щодо РФ через масові втечі росіян від мобілізації

Європейська комісія перегляне візову політику щодо росіян з огляду на те, що вони масово залишають свою країну після оголошення мобілізації.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Джозв’як.

“Посли ЄС зустрілися вчора вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які тікають від мобілізації. Вони погодилися доручити комісії оновити керівні принципи щодо візової політики щодо Росії з огляду на “національну безпеку” держав-членів”, – написав Джозв’як.

Візовий бан для росіян

Як писав DIP, раніше цього місяця Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що рішення призведе до збільшення візового збору до 35 євро, необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз та суворих правил видачі багаторазових віз.

При цьому низка країн, як Естонія, Латвія, Литва, Польща закрили в’їзд російським туристам, дозволивши його лише в окремих випадках (для дипломатів, дисидентів тощо).

Після того, як 21 вересня Володимир Путін оголосив початок мобілізації на війну в Україні, росіяни почали масово тікати з країни. За останньою інформацією, країну залишили понад 200 тисяч чоловіків.

У зв’язку з цим голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав європейські країни дозволити в’їзд росіянам, які перебувають у небезпеці через свої політичні погляди.

Думки серед лідерів країн Європи щодо того, чи варто сприяти втеченню росіян від мобілізації, розділилися. Поки Чехія, Іспанія та Німеччина говорять про готовність відкрити для них кордони, Польща, Литва, Латвія та Естонія наполягають на тому, що росіяни мають залишатися у своїй країні. Фінляндія також повідомляла про наміри обмежити в’їзд росіян на тлі того, що громадяни РФ обирали цю країну як один із основних маршрутів для втечі.