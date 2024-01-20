Всі розділи
ГоловнаРосіяЧорногорія оголосила про незалежність від російських туристів
РосіяТуризмЧорногорія

Чорногорія оголосила про незалежність від російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Чорногорія оголосила про незалежність від російських туристів

Зі цікавою заявою, виступив прем’єр-міністр Чорногорії Спайич Мілойко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Чиновник оголосив, що країна позбавилася залежності від російських туристів.

Як уточнило видання Alo online, глава уряду Чорногорії прозвітував про те, що чорногорській владі вдалося скоротити частку відпочиваючих з Росії і в цілому вона готова заявити про незалежність від російського туристичного ринку та інвестицій.

«Коли я став міністром фінансів у 2020 році, ми успадкували країну, інфраструктура якої була повністю побудована компаніями, які фінансуються з-за меж ЄС. Як туристична країна, ми приймаємо мільйони туристів щороку, і більшість з них раніше приїжджали з Росії. І інвестори були майже виключно поза ЄС», – повідомив політик.

За його словами, це збивало з пантелику, тому що Чорногорія географічно близька до центру Європи, використовує євро як національну валюту. Іншими словами, росіяни не вписувалися в їх уявлення про туризм у регіоні. «Ми багато зробили, щоб це змінити, і зараз частка російських туристів становить близько 7-8%. Це набагато менше, а участь російського туристичного ринку можна замінити, наша залежність від них поменшала», – сказав прем’єр, додавши, що країна переорієнтувалася і на ЄС в інфраструктурних проектах.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Шрі-Ланка видасть туристам тимчасові права водія прямо в аеропорту

Туризм
Влада Шрі-Ланки з квітня планує видавати іноземним туристам тимчасові...

Відпочинок в Анталії стане небезпечним для туристів: у Туреччині повідомили, коли і куди перемістять головний курорт країни для порятунку туризму

Туреччина
Тема глобального потепління та його впливу на туризм із...

В Іспанії знову введені маски: МЗС терміново попередило туристів про новий ковід і маски

COVID Travel News
На популярному курорті перезапустили масочний режим. МЗС терміново попередило...

У Таїланді під час польоту в літаку виповзла змія, викликавши паніку у пасажирів (відео)

Таїланд
Пасажири рейсу тайських авіаліній Thai AirAsia з Бангкока до...

Близько тисячі туристів застрягли в горах Китаю після сходу лавин

Китай
Близько 1000 туристів застрягли у віддаленому селищі Китаю після...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму