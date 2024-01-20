Чорногорія оголосила про незалежність від російських туристів

Зі цікавою заявою, виступив прем’єр-міністр Чорногорії Спайич Мілойко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Чиновник оголосив, що країна позбавилася залежності від російських туристів.

Як уточнило видання Alo online, глава уряду Чорногорії прозвітував про те, що чорногорській владі вдалося скоротити частку відпочиваючих з Росії і в цілому вона готова заявити про незалежність від російського туристичного ринку та інвестицій.

«Коли я став міністром фінансів у 2020 році, ми успадкували країну, інфраструктура якої була повністю побудована компаніями, які фінансуються з-за меж ЄС. Як туристична країна, ми приймаємо мільйони туристів щороку, і більшість з них раніше приїжджали з Росії. І інвестори були майже виключно поза ЄС», – повідомив політик.

За його словами, це збивало з пантелику, тому що Чорногорія географічно близька до центру Європи, використовує євро як національну валюту. Іншими словами, росіяни не вписувалися в їх уявлення про туризм у регіоні. «Ми багато зробили, щоб це змінити, і зараз частка російських туристів становить близько 7-8%. Це набагато менше, а участь російського туристичного ринку можна замінити, наша залежність від них поменшала», – сказав прем’єр, додавши, що країна переорієнтувалася і на ЄС в інфраструктурних проектах.