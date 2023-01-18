Барбадос, Замбія, Сент-Люсія: для туристів Росія готує взаємний безвізовий режим із 12 країнами

Через повномашстабне вторгнення Росії в Україну Євросоюз вирішив повністю припинити дію угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Тому Росія екстрено готує взаємний безвізовий режим одночасно з 12 країнами, більша частина з яких, ніби то “туристична або перспективна” в плані розвитку туризму. В основному це країни Азії, Карибського басейну та Близького Сходу. Про це заявив в інтерв’ю ТАРС заступник голови МЗС РФ. Крім того, він згадав і про безвізові туристичні поїздки.

Він нагадав, що на даний момент у Росії безвізовий режим встановлений більш ніж із 60 іноземними державами. “В даний час ведеться робота з підготовки проектів безвізових угод з Мексикою та Малайзією, а також з деякими острівними державами Карибського басейну – серед них Співдружність Багамських Островів, Барбадос, Республіка Гаїті, Трінідад і Тобаго, Сент-Люсія”, – розповів дипломат. Також відповідні домовленості опрацьовуються з країнами Близького Сходу, зокрема з Бахрейном, Кувейтом, Оманом та Саудівською Аравією. Також про безвізовий режим йдуть переговори із Замбією.

Інші ініціативи включають переговори щодо збільшення безвізового терміну. Так, із Гонконгом обговорюється питання про збільшення терміну безвізового перебування громадян з 14 до 30 днів.

Також окремим пунктом Іванов нагадав про окремі угоди про безвізові групові поїздки туристів. На даний момент вони діють із Китаєм та Іраном. За оцінкою експерта, у цьому сенсі перспективна й Індія, але влада країни «до укладання подібних домовленостей поки що інтересу не виявила», (ред. що і не дивно).