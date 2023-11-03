У Португалії туриста заарештували через склянку гранатового соку

Як повідомляє The Straits Times, у Португалії турист попросив склянку гранатового соку та опинився в поліції.

У Лісабоні турист — азербайджанець із громадянством Ізраїлю — замовив у ресторані склянку гранатового соку. Щоб перекласти на португальську слово «гранат», він використовував спеціальний додаток у телефоні.

Виявилося, що португальською мовою цей фрукт позначається словом «ром», тоді як вибуховий пристрій — «гранада». Додаток помилився, офіціант у ресторані вирішив, що відвідувач озброєний і викликав поліцію.

На місце негайно прибув наряд поліції, п’ятеро правоохоронців вивели туриста на вулицю, одягли наручники та відправили до ділянки. Також був ретельно перевірений ресторан щодо наявності вибухового пристрою.

Згодом туриста відпустили, попередньо обшукавши його готельний номер.