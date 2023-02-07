Українці, які проживають в Польщі, мають можливість оформити закордонний паспорт та обміняти водійське посвідчення

Це можливо завдяки тому, що в чотирьох містах Польщі працює український паспортний сервіс ДП Документ. Розповідаємо якими послугами можна скористатися у цій установі.

Паспортний сервіс в Польщі

Виготовлення паспортних документів – це одна з найважливіших проблем для українців, які знаходяться за кордоном. Наразі з цим стало простіше, адже в Польщі працюють вже чотири установи ДП Документ. Більш того, планується, що установи цього сервісу запрацюють ще в Чехії, Німеччині та Турції.

Відриття паспортних сервісів у Польщі стало можливим завдяки постанові № 678 від 10 червня 2022 року. Мова йде про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України.

Наразі українці можуть виготовити документи у:

В установах є можливість виготовити паспорт громадянина України (ID-картку) та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, здійснити обмін водійського посвідчення на нове або виготовити водійське посвідчення, а також скористатися функцією пересилки документів.

30 січня також відрився новий паспортний сервіс у Кракові. Він знаходиться за адресою Pawia 5. Це біля вокзалу у ТЦ Galeria Krakowska. Для того, щоб знайти паспортний сервіс, вам потрібно піднятися на другий поверх. При цьому, пункт оформлення документів біля будівлі вокзалу так само прийматиме відвідувачів.

Для того, щоб потрапити на прийом у Вроцлаві, вам потрібно під’їхати до стадіону Tarczyński Arena й підійти до сектору А3. Далі вам потрібно спуститися на підзвемний паркін. За старою адресою сервіс ДП Документ більше не надає послуги у Вроцлаві.

Для того, щоб скористатися послугами сервісу, можна записатися онлайн в електронну чергу, або прийти особисто й стати у живу чергу. Сервіс працює з понедіка по суботу включно з 10 до 19. Оплата за всі послуги здійснюється на місці за допомогою картки. Якщо у вас іноземна картка, переконайтеся, що ви маєте можливість здійснювати платіж у гривнях. Оплата готівкою відсутня.

У Центрі обслуговування громадян можна зробити всі ті самі документи, що роблять на інших пунктах.

Графік роботи: з понеділка до суботи, з 9 до 18. Можна стати в живу чергу або записатися в електронну. Посилання на електронну чергу наведено вище.

Як виготовити паспорт у Польщі

У сервісі ДП документ можна виготовити як закордонний паспорт, так і ID-картку. І навіть є можливість виготовити обидва документи одночасно. Є також можливість виготовлення дитячого закордонного паспорта (до 16 років). Ціни на документи коливаються в такому діапазоні:

Виготвлення загранпаспорту. Термінове – 1496 грн + 370 злотих сервісного збору. Нетермінове – 856 гривень + 370 злотих сервісного збору;

Виготовлення ID-картки. Термінове – 820 гривень + 370 злотих сервісного збору. Нетермінове – 450 гривень + 370 злотих сервісного збору.

Термін виготовлення документів займе від 20 до 45 робочих днів. Але через величезний попит ці терміни можуть збільшуватися.

Для оформлення паспорта вам потрібно подати такі документи:

Паспорт громадянина України; ІПН (ідентифікаційний номер); Заява-анкета (заповнюється на місці); Якщо є – раніше видані закордонні паспорти; Якщо ваш паспорт було викрадено – витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ви отримували паспорт на непідконтрольній Україні території, вам потрібно взяти будь-який документ, який містить ваше зображення. Повний перелік документів, які можуть підійти, ви знайдете за посиланням.

Як здійснити обмін посвідчення водія у Польщі

Ще одна послуга, яку надає ДП Документ – обмін або виготовлення нового посвідчення водія. Обмін посвідчення здійснюється у випадку якщо:

Ваше водійське посвідчення втратило свій зовнішній вигляд і це робить неможливим його подальше використання (наприклад неможливо прочитати записи тощо); Відбулася зміна персональних даних власника (наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, стать); Є потреба уточнити персональні дані латинськими літерами, змінити видцифрованого виразу обличчя тощо.

Така послуга обійдеться вам у 254 гривні + 420 злотих сервісного збору. Термін, на яке надається нове посвідчення – 30 років. Посвідчення водія друкується на місці і видається відразу після оформлення.

Обміняти своє посвідчення водія ви можете безпосередньо у стаціонарному центрі сервісу, однак за іншим графіком (відрізняться від графіка роботи центру загалом): вт-пт: 10:00−17:00, сб: 10:00−15:30, нд, пн. — вихідні.

Документи, які потрібні для офомлення нового водійського посвідчення:

Паспорт громадянина України; Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; Ваше наявне посвідчення водія; Якщо ви змінили ваші особисті дані – документ, що підтверджує це; Медична довідка, яка підтверджує вашу здатність керувати транспортним засобом (форма 083/о). Але наразі, у зв’язку з воєнним станом, вона не вимагається.

Як переслати готові документи з України до Польщі

Ще одна послуга, якою можливо скористатися в ДП Документ – пересилання готових паспортних документів. Для того, щоб скористатися цією послугою, вам не потрібно попередньо реєструватися. Але пам’ятайте, що скористатися послугою може виключно та особа, яка оформлювала документи на своє ім’я. Але якщо мова йде про неповнолітню особу, заявку подають батьки або опікун.

Ціна послуги становить 150 злотих. У рамках цієї послуги можна переслати усі документи, які ви оформлювали. Пересилка можлива у всіх містах, де працює паспортний сервіс.