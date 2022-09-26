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Польща забороняє в’їзд російських громадян повітряним та морським транспортом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Польща забороняє в'їзд російських громадян повітряним та морським транспортом

Польща забороняє в’їзд російських громадян, які перетинають її територію повітряним та морським шляхом.

Заступник міністра внутрішніх справ Бартош Гродецький пояснив, що заборона буде відкладена на один тиждень, щоб повітряні та морські перевізники мали технічний час для адаптації до нових умов, повідомляють світові ЗМІ з посиланням на Darik.

Якщо перевізник дозволить забороненому громадянину в’їхати до ЄС через польські прикордонні переходи відповідно до нових правил, його виправлять та доставлять назад до початкового пункту відправлення, повідомляє Анатолійське агентство новин.

Нагадаємо, що спочатку Естонія, Латвія та Фінляндія запропонували запровадити спільну заборону на видачу туристичних віз росіянам на всій території ЄС.

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