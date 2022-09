Польща забороняє в’їзд російських громадян повітряним та морським транспортом

Польща забороняє в’їзд російських громадян, які перетинають її територію повітряним та морським шляхом.

Заступник міністра внутрішніх справ Бартош Гродецький пояснив, що заборона буде відкладена на один тиждень, щоб повітряні та морські перевізники мали технічний час для адаптації до нових умов, повідомляють світові ЗМІ з посиланням на Darik.

BREAKING:

Poland has announced that it will stop issuing visas to Russian citizens.

The Polish Ministry of Foreign Affairs also announced that it is joining Finland, Estonia, Latvia and Denmark in the effort to launch an EU-wide ban on issuing tourist visas for Russians.

