Чи ви знали про те, що українські школярі можуть навчатися в європейських та американських школах завдяки безкоштовним програмам для обміну? Розповідаємо про них та про програму Erasmus+ у нашому матеріалі.

Програма FLEX для безкоштовного навчання у США

FLEX – це одна з найвідоміших програм для обміну учнями. У ній можуть брати участь учні 8,9 та 10х класів. Програма триває один рік, під час якого учень живе в американській родині й навчається в одній з державних шкіл США. Для того, щоб стати учасником програми у 2023 році, потрібно відповідати таким вимогам:

Учень повинен бути народженим не раніше, ніж 1 січня 2006 року й не пізніше, ніж 15 липня 2008 року;

Учень повинен добре володіти англійською мовою;

Учень повинен відповідати вимогам візи J-1;

Якщо учень вже був у США, тривалість його перебування у цій країні за останні 5 років не повинна перевищувати 3 місяців;

Крім того, потрібно пройти онлайн-тестування з англійської мови, написати три твори, заповнити анкету й пройти співбесіду. Детальніше про програму на сайті: https://www.discoverflex.org/. У випадку питань щодо програми можна писати на електронну адресу: flex.ua@americancouncils.org.

Програма HMC Projects для безкоштовного навчання у Великій Британії

Завдяки цій програмі школярі у віці 16-17 років можуть навчатися в одній з приватних шкіл Великої Британії. Наразі набір до програми закритий, але він розпочнеться 1 жовтня 2023 року.

Для того, щоб стати учасником програми, учням потрібно буде пройти тестування на знання англійської мови та співбесіду (інтерв’ю). Зверніть увагу, що перемогти у відборі дуже складно. Наприклад, у 2022 році це вдалося 9 українцям. Тому варто ретельно підготуватися до тестування.

Детальніше про програму на сайті: https://www.concordia.edu.ua/home/hmc-projects/

Програма UWC для безкоштовного навчання у Європі, Азії, Америці або Африці

Організація UWC щороку обирає до 20 українських учнів для навчання у престижних школах та коледжах по всьому світу. Усі можливості, які пропонує програма, є безкоштовними або у них передбачено надання стипендії, яка покриє усі витрати.

Організація пропонує такі програми для навчання:

Короткострокові програми – ті, які тривають до 1 року.

Довгострокові програми – ті, які тривають понад рік.

Академічні програми;

Гранти для проєктів;

Тим, хто хоче взяти участь хоча б в одній з програм, потрібно буде подати аплікаційну заявку з двома рекомендаційними листами, а також пройти співбесіду через Skype, написати есе тощо. В залежності від програми етапи конкурсного відбору можуть дещо відрізнятися.

Детальніше про програму на сайті: https://kuzhdin.notion.site/

Програма Ukraine Global Scholars (UGS) для навчання у найкращих коледжах світу

Благодійна організація UGS допомогла понад 200 українським учням з незаможних родин здобути стипендії на навчання у найкращих коледжах по всьому світу. Взяти участь у програмі можуть учні у віці від 15 до 17 років. На програму можна податися до 31 березня.

Кожен учасник програми по завершенню навчання зобов’язаний повернутися в Україну щонайменше на 5 років. Більш того, зробити це потрібно упродовж 5 років з моменту завершення навчання.

Відбір проходить у три етапи:

Заповнення онлайн-форми; Проходження онлайн-тестів з англійської мови; Проходження інтерв’ю зі членами комісії.

Загалом, щорічно учасниками програми стають близько 70 учнів з усієї України. Детальніше про програму можна почитати на сайті: https://www.ugs.foundation/ua.

Що це за програма DiscoverEU

DiscoverEU – це програма Erasmus+, яка дозволяє молоді подорожувати Європою та отримувати новий досвід. Як правило, це стосується подорожей залізничними коліями. Але у деяких випадках подорожувати можна й іншим видом транспорту. Такі розіграші проводяться з 2018 року.

Розіграш проводиться у два тури щорічно. Переможці отримують проїзні квитки ЄС. У 2022 році деякі переможці отримають дисконтну карту DiscoverEU. Вона дає додаткові знижки на квитки в культурні та спортивні заклади, знижки на проживання, семінари, проїзд у місцевому транспорті тощо.

Які умови подання заявки

Для того, щоб подати заявку, потрібно відповідати певним вимогам. А саме:

Ви маєте бути народженим в період з 1 січня по 31 грудня 2004 року;

Мати громадянство або легально проживати в одній з цих країн: Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Туреччина або у країні-члені Європейського Союзу.

Якщо ви народилися раніше або пізніше вищезазначеного періоду, ви не зможете подати заявку на участь в програмі. Так само, якщо у вас нема громадянства або візи тих держав, де працює ця програма, ви не будете відповідати критеріям.

Як відбувається відбір на участь в програмі

Ви можете подати заявку на участь у поточному раунді подання заявок DiscoverEU через спеціальну онлайн форму заявки, доступну на Європейському молодіжному порталі. Заявки, отримані до або після періоду подання, прийматися не будуть.

Процедура подання заявки складається з семи етапів:

Кандидати мають пройти тест на відповідність вимогам, де їх попросять вказати дату свого народження, громадянство та законне місце проживання. Якщо ці дані не відповідають критеріям прийнятності, ви не будете допущені до наступного етапу. Кандидатів додатково попросять прийняти правила конкурсу DiscoverEU, дати згоду на зберігання та обробку їх особистих даних для цілей конкурсу DiscoverEU, а також дати згоду на те, щоб Європейська комісія та уповноважені нею організації зв’язувалися з ними у зв’язку з Конкурсом DiscoverEU для цієї мети, а також національні агентства EACEA, Erasmus+ та Eurodesk. Кандидати повинні будуть вказати, чи подорожуватимуть вони поодинці, чи в групі (до п’яти осіб). Кандидати мають надати діючу адресу електронної пошти. Потім вони отримають автоматичний електронний лист від Європейського молодіжного порталу, щоб підтвердити правильність наданої адреси. Після перевірки наданої адреси електронної пошти кандидати мають заповнити форму заявки (вона з’явиться 11 жовтня). Вони мають надати свої особисті дані: громадянство, дату народження, ім’я, прізвище, стать, адресу електронної пошти, номер телефону, країну законного проживання, регіон, статус та номер посвідчення особи, паспорта чи місця проживання. Особи з обмеженою рухливістю або обмеженими можливостями матимуть можливість повідомити про свої особливі потреби. Після введення особистих даних кожен кандидат має відповісти на п’ять запитань з кількома варіантами відповідей про Європейський Союз та інші ініціативи ЄС, спрямовані на молодь. Зрештою, кандидатам буде запропоновано відповісти на додаткове запитання. Переможці будуть обиратися доти, доки не буде вичерпано доступний бюджет, і їм будуть виділені місця у списку лауреатів на основі їхніх відповідей. Кандидатам буде запропоновано надати додаткову інформацію про свої плани поїздки: коли вони планують почати свою подорож, чи будуть вони подорожувати без батьків вперше, що вони хотіли б дізнатися під час поїздки, як вони фінансуватимуть поїздку і як вони дізналися про конкурс DiscoverEU. Інформація, подана в цьому розділі, не є обов’язковою і не вплине на процес вибору. Після подання заявки кожен кандидат отримає електронного листа від Європейського молодіжного порталу, який підтверджує реєстрацію заявки, а також наданий код заявки та дату отримання рішення про присудження нагороди.

Як тільки ви пройдете всі пункти реєстрації, більше нічого робити не потрібно. Тільки чекати на рішення. Зверніть увагу, що код, який вам буде надано в електронному листі, потрібно зберегти. Він знадобиться вам у майбутньому.

Можна також подавати заявку на групову поїздку (до 5 осіб). У цьому випадку заявку має заповнювати керівник групи. Детальніше дізнатися щодо критеріїв відбору переможців ви можете тут.

Як ви дізнаєтеся про результати

Після того, як відбір закінчиться, всі кандидати отримають електронний лист на пошту. У ньому буде зазначено:

Обрано – якщо вашу заявку на участь погодили;

Відмовлено – якщо вам відмовили в участі;

Після того, як буде обрано переможців, їхні дані передадуть в компанію, яку Європейська комісія призначила для бронювання білетів. Тож подальша комунікація буде відбуватися між переможцем та цією компанією.

Зверніть увагу, що ви можете скористатися умовами програми з 1 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Тобто у вас буде рік на то, щоб здійснити подорож.