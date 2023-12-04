Всі розділи
ГоловнаОАЕТурист в ОАЕ хотів допомогти своїй матері в інвалідному візку і потрапив...
ОАЕТуризм

Турист в ОАЕ хотів допомогти своїй матері в інвалідному візку і потрапив до в’язниці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист в ОАЕ хотів допомогти своїй матері в інвалідному візку і потрапив до в'язниці

Скандальна історія з туристом розгортається в Дубай: турист хотів допомогти своїй матері в інвалідному візку, а в результаті отримав спочатку великий штраф, а потім і ув’язнення. Річ у тому, що спочатку турист поскандалив із працівником аеропорту, а потім спробував оскаржити в суді накладений на нього штраф — але місцевий суд… вирішив, що початковий вирок був невиправдано м’яким, знову визнав туриста винним у жорстокому поводженні з працівником міжнародного аеропорту та покарання було збільшено до тримісячного ув’язнення.

Суть справи, як розповідає видання PYOK, така: чоловік і його мати прилетіли до Дубай рейсом, який прибув до Термінала 2 і мав пересісти на інший рейс, що вилітає з Термінала 3. Вони намагалися дістатися іншого терміналу за допомогою маршрутного автобуса, і чоловік попросив допомоги для своєї матері та надати їй інвалідний візок. Співробітниця аеропорту пояснила йому, що інвалідний візок буде організовано до відправлення маршрутного автобуса, але їм слід дочекатися автобуса без сторонньої допомоги. Скандал турист підняв, коли побачив іншого пасажира, який чекав на той самий автобус, також в інвалідному візку.

“Коли я спробувала пояснити йому (політику щодо інвалідних візків), він образив мене, використовуючи дуже ненормативну лексику”, – заявила суду потерпіла — працівник аеропорту.

Вона додала, що порадила підозрюваному не лаятись на неї, але це тільки більше розпалило туриста.

Турист — який, як повідомляє видання, був британцем, не врахував, що в Дубай та загалом в ОАЕ «лайки та грубі жести вважаються непристойними діями, і правопорушники можуть бути ув’язнені або депортовані». Особливо це стосується лайки щодо осіб під час виконання.

У результаті він був оштрафований на 10 000 дирхамів та спробував оскаржити вирок. Проте Апеляційний суд Дубая ухвалив, що чоловік не тільки, як і раніше, винен у жорстокому поводженні з працівником, але й знайшов попередній вирок занадто м’яким і «впаяв» туристові тримісячний термін.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Мешканка Індії одним ударом у ніс вбила чоловіка, який відмовився відвезти її до ОАЕ

Індія
Як пише Times of India, в Індії дружина вбила...

Турист сів у в’язницю за нецензурну лайку в аеропорту ОАЕ

ОАЕ
Британський турист опинився у в'язниці у Дубаї після інциденту...

У США пасажир виліз на крило літака і намагався викрасти пікап в аеропорту

США
У Новому Орлеані пасажир рейсу Southwest Airlines влаштував справжній...

Туристи в Австрії були спантеличені, дізнавшись, що їх хостел знаходиться всередині меблевого магазину Ikea

Австрія
Оригінальний хостел відвідали туристи Австрії. У TikTok туристи розповіли,...

У літак із пасажирами на борту вдарила блискавка під час польоту

Італія
У літак відомої авіакомпанії Ryanair вдарила блискавка під час...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму