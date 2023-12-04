Турист в ОАЕ хотів допомогти своїй матері в інвалідному візку і потрапив до в’язниці

Скандальна історія з туристом розгортається в Дубай: турист хотів допомогти своїй матері в інвалідному візку, а в результаті отримав спочатку великий штраф, а потім і ув’язнення. Річ у тому, що спочатку турист поскандалив із працівником аеропорту, а потім спробував оскаржити в суді накладений на нього штраф — але місцевий суд… вирішив, що початковий вирок був невиправдано м’яким, знову визнав туриста винним у жорстокому поводженні з працівником міжнародного аеропорту та покарання було збільшено до тримісячного ув’язнення.

Суть справи, як розповідає видання PYOK, така: чоловік і його мати прилетіли до Дубай рейсом, який прибув до Термінала 2 і мав пересісти на інший рейс, що вилітає з Термінала 3. Вони намагалися дістатися іншого терміналу за допомогою маршрутного автобуса, і чоловік попросив допомоги для своєї матері та надати їй інвалідний візок. Співробітниця аеропорту пояснила йому, що інвалідний візок буде організовано до відправлення маршрутного автобуса, але їм слід дочекатися автобуса без сторонньої допомоги. Скандал турист підняв, коли побачив іншого пасажира, який чекав на той самий автобус, також в інвалідному візку.

“Коли я спробувала пояснити йому (політику щодо інвалідних візків), він образив мене, використовуючи дуже ненормативну лексику”, – заявила суду потерпіла — працівник аеропорту.

Вона додала, що порадила підозрюваному не лаятись на неї, але це тільки більше розпалило туриста.

Турист — який, як повідомляє видання, був британцем, не врахував, що в Дубай та загалом в ОАЕ «лайки та грубі жести вважаються непристойними діями, і правопорушники можуть бути ув’язнені або депортовані». Особливо це стосується лайки щодо осіб під час виконання.

У результаті він був оштрафований на 10 000 дирхамів та спробував оскаржити вирок. Проте Апеляційний суд Дубая ухвалив, що чоловік не тільки, як і раніше, винен у жорстокому поводженні з працівником, але й знайшов попередній вирок занадто м’яким і «впаяв» туристові тримісячний термін.