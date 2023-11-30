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Турист сів у в’язницю за нецензурну лайку в аеропорту ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист сів у в'язницю за нецензурну лайку в аеропорту Дубая

Британський турист опинився у в’язниці у Дубаї після інциденту в аеропорту. Конфлікт спалахнув після відмови надати інвалідний візок матері мандрівника.

Спроба уточнити інформацію про рейс призвела до неприємного діалогу із співробітницею аеровокзалу, передає DailyMail.

Після того, як робітниця відхилила запит туриста надати матері інвалідне крісло для зручності переміщення, конфлікт загострився. Мандрівник звернув увагу, що іншому пасажиру коляску надали, і вирішив стати на захист своєї матері. Знову звернувшись до співробітниці, він висловив невдоволення нецензурними виразами.

Цей інцидент призвів до кримінального розгляду щодо жорстокого поводження з персоналом, і туристу призначили штраф у розмірі 10 тисяч дирхамів.

Британець повернув справу до суду, щоб оскаржити ухвалу, але натомість її засудили до тюремного строку на три місяці.

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