Переповнений літак Emirates здійснив 14-годинний політ у нікуди

Пасажирам переповненого рейсу Emirates, що виконується на флагманському Airbus A380, довелося витримати 14-годинний переліт у нікуди. Їхній літак, що прямував до Нової Зеландії, був змушений розвернутися в середині польоту. Причиною стала повінь в аеропорту Окленда, через що він припинив усі операції.

Рейс EK448 авіакомпанії Emirates вилетів з Дубая трохи раніше 11:00 ранку минулої п’ятниці, але практично на півдорозі в Окланд — а це 15 з половиною години літа — пілоти двопалубного «Суперджамбо» вирішили розвернутися і попрямувати прямісінько назад до Дубая.

Сувора погода та зливи завдали значної шкоди всьому Окленду в п’ятницю, а паводкові води особливо сильно вдарили по міському аеропорту. На знімках, опублікованих у соціальних мережах, видно, як пасажири пробираються по коліно у паводковій воді всередині будівлі аеровокзалу після того, як аеропорт був затоплений дощем. Під водою опинилися і будівля аеровокзалу, і злітно-посадкова смуга, і доріжки.

Аеропорт Окленда, який вже страждає від значних затримок, спричинених попередньою аварією, коли літак пошкодив посадкові вогні наприкінці ЗПС, був змушений повністю призупинити всі вильоти та прибуття через розгул стихії.

Представник аеропорту повідомив, що зони реєстрації та прильоту міжнародного терміналу найбільше постраждали від паводку, та попередив пасажирів, що діяльність найближчим часом не відновиться.

Air New Zealand закликала клієнтів не намагатися дістатися аеропорту Окленда, тоді як власні наддалекомагістральні рейси флагманського перевізника, заплановані для прибуття в Окленд, натомість були перенаправлені до Крайстчерча.

Для пасажирів дубайського рейсу EK448 пересадка в Крайстчерч не була варіантом, і натомість літак розвернувся і попрямував назад до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Авіакомпанія повідомила, що було ухвалено рішення повернутися до Дубая, щоб «дочекатися покращення погодних умов». Представник Emirates заявив, що авіакомпанія «попросила вибачення за всі незручності», завдані епічним рейсом в нікуди.

Пасажири рейсу AA35 авіакомпанії American Airlines з Далласа до Форт-Уерт в Окленд також пережили 10-годинний переліт у нікуди після того, як їхній літак здійснив аналогічний маневр у середині польоту і повернувся до США.