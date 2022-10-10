Всі розділи
ГоловнаНова ЗеландіяМайже 250 китів викинулися на берег острова у Нової Зеландії
Нова Зеландія

Майже 250 китів викинулися на берег острова у Нової Зеландії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Майже 250 косаток викинулися на мілину на острів у Нової Зеландії

Майже 250 китів викинулися на берег острова Пітт у Новій Зеландії через кілька днів після того, як у тому ж районі загинули 215 китів, повідомляє БТА.

Природоохоронці кажуть, що минулого понеділка надійшло повідомлення про масове викидання косаток на узбережжі острова. У суботу 215 китів-фінвалів загинули на острові Чатем, приблизно за 40 кілометрів від місця, де зараз помітили китів.

Благодійна організація Project Jonah, яка займається операціями з порятунку морських ссавців, каже, що через ризик для тварин і людей у ​​цьому районі рідко роблять спроби повернути китів у воду, якщо їх викинуло на берег.

На острові Пітт є лише один єгер Департаменту охорони природи, тому було мобілізовано команду з Чатема.

“Це надзвичайно ізольована і віддалена частина світу, з невеликою популяцією і відомим місцем існування великих білих акул, які становлять небезпеку як для людей, так і для китів”, – йдеться в повідомленні Project John на Facebook.

У суботу рейнджерам довелося вбивати живих грінго біля узбережжя у Чатемі.

Викидання китів не є чимось незвичним для о. Чатем, найбільш масштабний у 1918 році, коли на суші загинуло понад 1000 китів.

Група островів Чатем розташована за 840 кілометрів від східного узбережжя Південного острова Нової Зеландії.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму