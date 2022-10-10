Майже 250 китів викинулися на берег острова у Нової Зеландії

Майже 250 китів викинулися на берег острова Пітт у Новій Зеландії через кілька днів після того, як у тому ж районі загинули 215 китів, повідомляє БТА.

Природоохоронці кажуть, що минулого понеділка надійшло повідомлення про масове викидання косаток на узбережжі острова. У суботу 215 китів-фінвалів загинули на острові Чатем, приблизно за 40 кілометрів від місця, де зараз помітили китів.

Благодійна організація Project Jonah, яка займається операціями з порятунку морських ссавців, каже, що через ризик для тварин і людей у ​​цьому районі рідко роблять спроби повернути китів у воду, якщо їх викинуло на берег.

На острові Пітт є лише один єгер Департаменту охорони природи, тому було мобілізовано команду з Чатема.

“Це надзвичайно ізольована і віддалена частина світу, з невеликою популяцією і відомим місцем існування великих білих акул, які становлять небезпеку як для людей, так і для китів”, – йдеться в повідомленні Project John на Facebook.

У суботу рейнджерам довелося вбивати живих грінго біля узбережжя у Чатемі.

Викидання китів не є чимось незвичним для о. Чатем, найбільш масштабний у 1918 році, коли на суші загинуло понад 1000 китів.

Група островів Чатем розташована за 840 кілометрів від східного узбережжя Південного острова Нової Зеландії.