У Норвегії росіянина судитимуть за зйомку з дрону

Як повідомляє телерадіокомпанія NRK, у Норвегії росіянину, якого затримали за зйомку з безпілотника, звинуватили. Суд пройде вже у листопаді.

Уточнюється, що йдеться про 30-річного росіянина, затриманого в Улленсванзі за зйомку за допомогою безпілотника в кількох місцях Західної Норвегії. У звинуваченні згадується сім місць, над якими чоловік запускав дрон.

Затриманий утримується у в’язниці Бергена. Суд відбудеться у Хордалані 15 листопада. Пізніше у листопаді відбудуться судові процеси над трьома іншими росіянами, які керували дронами у Норвегії.