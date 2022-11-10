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У Норвегії росіянина судитимуть за зйомку з дрону

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Норвегії росіянина судитимуть за зйомку з дрону

Як повідомляє телерадіокомпанія NRK, у Норвегії росіянину, якого затримали за зйомку з безпілотника, звинуватили. Суд пройде вже у листопаді.

Уточнюється, що йдеться про 30-річного росіянина, затриманого в Улленсванзі за зйомку за допомогою безпілотника в кількох місцях Західної Норвегії. У звинуваченні згадується сім місць, над якими чоловік запускав дрон.

Затриманий утримується у в’язниці Бергена. Суд відбудеться у Хордалані 15 листопада. Пізніше у листопаді відбудуться судові процеси над трьома іншими росіянами, які керували дронами у Норвегії.

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