Швеція стала на 500 квадратних метрів більше

Кордон між двома європейськими країнами Швецією та Норвегією зрушив через зміну русла річки.

Таким чином площа Швеції на заході країни збільшилася на 500 квадратних метрів.

Про зміни стало відомо завдяки аерознімкам норвезьких прикордонників. Наразі вони готують документи, які направлять до МЗС двох країн.

Офіційна зміна кордону може відбутися у 2024 році.

Територія, яка “переїхала” до Швеції, належить приватному землевласнику. За його словами, ці землі охороняються, тому їхній формальний перехід під шведську юрисдикцію ніяк на них не вплине.