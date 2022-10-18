Рада з туризму архіпелагу Норвегії розірвала відносини з туроператором і відмовилася обслуговувати російських туристів

Рада з туризму Шпіцбергена – популярного архіпелагу в Норвегії серед любителів екзотичного відпочинку та найпівнічнішої частини Європи, припиняє будь-яку співпрацю з Росією і більше не співпрацюватиме з російським арктичним туристичним центром «Грумант», який належить «Арктиквугілля». Про це повідомив The Barents Observer.

Згідно з поданою інформацією, рішення про виключення туристичної філії гірничодобувної компанії «Арктиквугілля» та відмова обслуговувати мандрівників із РФ — відповідь влади на Російське вторгнення в Україну: голова Ради з туризму Ронні Стрьомнес розглянув у діях російської сторони порушення міжнародного права та прав людини, і тепер співпраця буде припинена.

Туризм є одним із основних стовпів економіки Шпіцбергена, важливим як для столиці Лонгйіра на архіпелазі Шпіцберген — найпівнічнішого у світі поселення, де проживає близько 2 тисяч осіб, так і для міста Баренцбург, де вітчизняна російська державна компанія «Арктиквугілля» керує вугільною шахтою. Зі своєю дочірньою компанією арктичний туристичний центр «Грумант» гірничодобувна фірма мала намір стати важливим партнером у секторі туризму, що швидко зростає, на архіпелазі.

Зауважимо, що «Арктиквугілля» є головною російською організацією, що здійснює економічну діяльність на архіпелазі Шпіцберген (Норвегія) і за сумісництвом до цих пір мав членство в Раді з туризму. У доковідний час російська туристична компанія налічувала близько 80 співробітників у Баренцбурзі та Піраміді (шахтарське селище на острові Західний Шпіцберген). Діяльність включає два готелі, пивоварню, ресторан, два бари і різні пакети екскурсій по арктичній пустелі.

У той же час турфірми в Лонгйірі, норвезькі та міжнародні, продавали тури до Баренцбурга та Піраміди та купували послуги у росіян. Усе змінилося після 24 лютого. Тоді мало хто продовжив співпрацювати з туристичною філією тресту «Арктиквугілля». Прийнявши рішення на цьому тижні, Visit Svalbard вирішила виключити російську компанію із членів Ради та зі списку партнерів.

Глава «Груманта» Тетяна Агєєва напередодні рішення опублікувала відкритий лист у місцевій газеті Svalbardposten, де виступила проти виключення та закликала до продовження співпраці між поселеннями та людьми, які мешкають на Шпіцбергені. Чи повинні ми бути покарані тільки за те, що ми росіяни?», — риторично запитала вона і додала, що не можна нехтувати 100-річними відносинами між Росією та Норвегією.

Довідка: Шпіцберген – російська назва архіпелагу, а по-норвезьки він називається Свальбард, що буквально означає холодний край. Архіпелаг зі столицею Лонгір розташовується всього в 1.000 км і 1.5 ліьоту від Північного полюса. Суворі ландшафти, вічна мерзлота та білі ведмеді не відлякують, а навпаки приваблює туристів. Підтвердження цьому – 100% завантаження місцевих готелів: мандрівників не бентежить навіть висока вартість розміщення. Чим займаються приїжджі? Більшість готується до підкорення Північного полюса, а решта — насолоджується екзотичним туризмом: плавають на каяках серед айсбергів, шукають в об’єктиви відеокамер білих ведмедів, а також досліджують покинуті вугільні шахти.