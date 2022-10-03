Для росіян залишився лише один сухопутний пункт доступу до Європи: місцева влада думає про його швидке закриття

Чи наслідуватиме Норвегія приклад Фінляндії і чи заборонить більшості власників туристичних віз в’їжджати через прикордонний пункт Стурскуг, представник міністерства закордонних справ королівства Рагнхільд Холанд Сіменстад відповідати самостійно не стала, пояснивши, що коментар з цього приводу пізніше має дати Мін’юст.

За повідомленням Barents Observer, у свою чергу відомство поки що не береться однозначно відповідати на питання щодо блокування кордонів для росіян, т.к. ще не вивело підсумкове рішення під час роздумів. Це означає, що Стурскуг наразі залишається єдиним сухопутним кордоном із Європою, відкритим для російських туристів.

Довідка: Стурскуг – населений пункт у Норвегії, в якому розташований єдиний регулярний автомобільний пункт пропуску на російсько-норвезькому кордоні. З російської сторони пункт називається Борисоглібськ.

Як і Фінляндія, Норвегія останніми роками також приділяла пріоритетну увагу видачі багаторазових віз із терміном дії від трьох до п’яти років. Це означає, що багато мандрівників, які отримали шенгенські візи до пандемії коронавірусу, як і раніше, можуть в’їжджати через північний сухопутний контрольно-пропускний пункт Стурскуг на кордоні Шенгенської зони та Росії. Поки однозначної відповіді на можливі зміни правил в’їзду до Стурскугу влада Норвегії не дає, ймовірно, відстежуючи статистику на кордоні.

До речі, вони фіксують, що потік російських чоловіків із шенгеном у паспорті різко зріс.

Однак, можливо, рахунок іде на тижні або навіть дні до моменту, коли вікно в Європу для росіян зачиниться, т.к. Комісія ЄС вже випустила спільне керівництво до дії у прикордонних зонах щодо росіян. Зазначимо, що Королівство Норвегія хоч і не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і тісно пов’язане з Євросоюзом, підтримуючи практично всі санкції проти РФ.

Нагадаємо, з півночі п’ятниці, 30 вересня, громадяни РФ більше не можуть їздити до Фінляндії або транзитом через неї, якщо їхньою основною метою є туризм. Фінська влада ввела безпрецедентні обмеження на в’їзд у країну, перекривши свій східний кордон для російських мандрівників. Перетинати прикордонний пункт тепер дозволено лише певним категоріям громадян РФ, кількість яких дуже невелика. “Обмеження діятиме до подальшого повідомлення”, – пояснив глава МЗС Пекка Хаввісто на прес-конференції в Гельсінкі.

Жорсткі заходи Фінляндії стали відповіддю на війну Росії в Україні та референдуми на окупованих територіях. Так, міністр закордонних справ заявив, що Фінляндія побоюється за свою репутацію у міжнародних відносинах, якщо російські мандрівники зможуть продовжувати використовувати країну для обходу обмежень, накладених на авіасполучення: усі пасажирські рейси між Європою та Росією були заборонені після 24 лютого.

Проте є кілька винятків. Рішення у кожному окремому випадку прийматимуться безпосередньо прикордонною владою на прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Так, росіян, які подорожують шенгенською візою, як і раніше пропускатимуть, якщо їхньою метою є відвідування сім’ї, навчання, відрядження та інші поважні причини – словом, не туризм.

Водіям вантажівок також залишили можливість перетинати російсько-норвезький кордон, повідомило видання. Але для більшості мандрівників Фінляндія наразі закрита. Влада Суомі повідомила, що за останні роки вона видала громадянам Росії сотні тисяч віз, які досі дійсні, але багато хто з них просто не зможе ними скористатися, т.к. вони оформляли Шенген саме для туристичних поїздок.

З того часу, як 21 вересня було оголошено мобілізацію в РФ, понад 50.000 осіб прибули до Фінляндії через сухопутний кордон, а 29.000 з них залишили східні контрольно-пропускні пункти. Про це свідчать дані прикордонної служби. За два тижні до вирішення фінської влади кордони для росіян, які подорожують з метою туризму, закрили країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва) та Польща.