Через помилку Google Maps крихітне село в Норвегії переповнили туристи, з’ївши всю їжу і випивши всю воду в окрузі

«Світовий розум» в особі Google Maps може давати туристам і мешканцям нічим не примітних місць сюрпризи. Видання cellularnews розповідає, як через помилку Google Maps численні туристи несподівано затопили крихітне село в Норвегії. І хоча спочатку до такого ажіотажного попиту місцеві жителі були зовсім не готові, адже туристи з’їли всю їжу і випили всю воду в місцевих кафе, але все-таки ця несподіванка обернулася вигодою для обох сторін.

«Постраждалою» через цю помилку виявилося невелике село Фоссморк, яке виявилося раптово було наповнене розгубленими туристами. Туристи прагнули відвідати всесвітньо відому пішохідну стежку Прекестулен («Кафедра Проповідника» з її відомим каменем над прірвою), але Google Maps ввели їх в оману.

У результаті помилка мала непередбачені наслідки для невеликого норвезького села.

Фосморк, населення якого становило лише 100 осіб, був погано підготовлений до раптового напливу відвідувачів. Вузькі вулички були забиті орендованими автомобілями та туристичними автобусами. Місцеві підприємства, які не звикли до такого сплеску пішохідного потоку, були на межі своїх можливостей. У ресторанах закінчилася їжа, житло було повністю заброньоване, і навіть запаси води в селі швидко вичерпалися.

Втім, як заявляє видання, зрозумівши, що це надовго, мешканці села почали пристосовуватись до нової реальності. Деякі пропонували туристам, що розгубилися, імпровізовані екскурсії, а інші відкрили намети з товарами домашнього приготування та сувенірами.

І це справді виявилося надовго. Про «навігаційну плутанину», яка привела туристів у Фосморк, стало широко відомо. У результаті село потягнулися туристи, які шукають «більш автентичних вражень від подорожей». У результаті село інвестувало у туристичну інфраструктуру, покращуючи дороги, житлові приміщення та інші об’єкти.