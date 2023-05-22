У Німеччині почалися підпали турецьких турагентств

У самій подорожуючій країні, на яку багато турецьких експертів розраховують як на можливу альтернативу російському турринку, розгорається «антитуристичний» скандал. Йдеться про Німеччину, де почалися підпали турагентств, причому турецьких. Судячи з коментарів у турецькій пресі, інцидент далеко не поодинокий.

Приводом для публікації стало НП у районі Фейєрбах міста Штутгарт на Маузерштрасі. Там дві людини здійснили підпал туристичної агенції, яка належить етнічним туркам. Цей район загалом вважається місцем, де активно проживають турки.

За даними камер, двоє людей зламали двері агентства і вломилися всередину, розлили легкозаймисті матеріали та підпалили територію. Пожежних викликали місцеві жителі, коли вже помітили полум’я. Пожежу було взято під контроль, проте в результаті турагентству було завдано матеріальних збитків приблизно на 10 тисяч євро.

Поки поліцією Штутгарта було встановлено, що палії — молоді люди близько 18 років, зростом близько 1,6 метра. Також поліцією розпочато роботу з упіймання паліїв.

Найцікавіший, втім, ось який коментар у турецьких ЗМІ. Сам міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що зустрічався із власником агентства і що вони стежитимуть за інцидентом. При цьому, як цитують промову високого чиновника ЗМІ, він додав, що власник агентства не довіряє поліції, і «що досі жодного нападу не з’ясовано», а «послужний список Німеччини в цих питаннях не чистий». Тобто очевидно, що може йтися вже далеко не про перший напад.