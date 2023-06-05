Німецька туристка прилетіла з Анталії до Москви замість Мюнхена і була шокована

Німецька туристка відпочила в Анталії, але після своєї відпустки замість Мюнхена помилково відлетіла до Москви на рейсі, яким не реєструвалася. «Сніданок в Анталії, обід у Москві, вечеря у Стамбулі. Для жінки похилого віку зворотний рейс перетворився на пекло», — такою фразою про шокуючі враження мандрівниці повідомило німецьке видання Bild.

79-річна пенсіонерка та бабуся двох онуків Моніка Нюрнберг відпочивала 10 днів у Анталії. Відпустка добігла кінця, і жінка прибула в аеропорт. Вона збиралася повернутися додому до міста Нойфарн, неподалік Мюнхена. Якоїсь миті політ перенесли до іншого виходу, де вона помилково стала в чергу на рейс до Москви замість рідного міста.

Після прибуття до столиці Росії пенсіонерку була шокована. Потім вона почала думати, як повернутися додому. Мандрівниця зіткнулася з необхідністю очікування кількох годин для оформлення квитків на рейс до Німеччини. Під час пересадки в аеропорту Стамбула вона провела ніч на лавці в залі очікування і лише наступного ранку змогла сісти на рейс до Мюнхена. Загальний час подорожі, яку вона запам’ятати надовго, становив близько 30 годин.

Після свого авіакошмару туристка заявила про бажання звернутися до турецької авіакомпанії Turkish Airlines з вимогою компенсації за непорозуміння. Німка має намір вимагати відшкодування збитків за те, що її допустили на рейс, на який вона не була зареєстрована.