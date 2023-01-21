У Мексиці заборонили туристам курити в готелях та на пляжах

Курцям, що бажають вирушити в популярну серед туристів Мексику, відтепер доведеться кинути згубну звичку або вибрати інший напрямок для відпочинку. Влада латиноамериканської країни запровадила одні з найсуворіших антитютюнових законів у світі — заборонила куріння у всіх громадських місцях, включаючи пляжі та готелі.

Нові заходи були вперше затверджені у 2021 році, а закон набув чинності 15 січня. Тепер курити не можна навіть на відкритому повітрі, перебуваючи у громадському місці, наприклад, у готелі або на його території, а також пляжах, парках, кафе практично скрізь. Єдині місця, де все ще можете «затягнутися», — приватні будинки або приватні відкриті майданчики. Нові умови означають, що антитютюнове законодавство Мексики — одне з найсуворіших у світі, тому на всіх відпочивальників у цій країні чекатиме бездимна відпустка.

За порушення указу загрожує штраф у розмірі $50-300. Будь-хто, хто відмовляється загасити сигарету, також може бути ув’язнений на 36 годин. Послатись на статус туриста та невігластво теж не вийде: закон поширюється на іноземних громадян. Нові правила, які є частиною Загального закону Мексики про боротьбу проти тютюну, також забороняють рекламу та просування будь-яких тютюнових виробів. Відомо, що заборона також стосується вейпінгу та електронних сигарет.

Все це може здатися досить екстремальним, але Мексика, безумовно, не єдина країна, яка жорстко обмежує курців. В Іспанії, наприклад, діють такі антитютюнові закони:

Туристи, які прямують до Санта-Крусу на Тенеріфе (Іспанія), можуть бути оштрафовані на суму до 3000 євро за куріння на пляжах.

У кількох туристичних точках Іспанії, включаючи Барселону та Канарські острови, також діє заборона.

Крім того, у багатьох популярних країнах, затребуваних у мандрівників, також запроваджено суворі правила для вейперів та інших курців. Це не тільки Мексика та Іспанія, але й Австралія, Бразилія, Японія, Мексика, Сінгапур, Колумбія, Іран, Туреччина (у країні вейпінг не заборонено, але купівля електронних сигарет є незаконною), Аргентина, Північна Корея, Непал, Коста-Ріка, Бутан, Туркменістан, Катар, Таїланд та ін.

Зауважимо, що в Таїланді теж діють одні з найсуворіших законів для всіх, кого «застукали» за вейпінгом: туристам загрожує ув’язнення терміном до 10 років, якщо їх зловлять за використанням електронних сигарет, або штраф у розмірі 30’000 бат (майже 100$ за поточним курсом). А будь-яка людина в Катарі, викрита у вейпінгу, може бути кинута у в’язницю на строк до 3 місяців або оштрафована на 10’000 ріалів (2500$).