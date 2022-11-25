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МексикаТуризм

Туристку, що танцювала на піраміді Кукулькана в Мексиці, закидали пляшками (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристку, що танцювала на піраміді Кукулькана в Мексиці, закидали пляшками

Туристка невідомого походження залізла на піраміду Кукулькана у стародавньому місті Чичен-Іца у Мексиці. Потім вона станцювала, розмахуючи капелюхом, на очах у розгніваного натовпу, що вигукував на її адресу лайки. Підніматися на 24-метрову піраміду, збудовану індіанцями мая, заборонено з 2008 року.

За даними Daily Mail, коли жінка здолала 91 сходинку, розлючені люди почали кричати: «У тюрму! До в’язниці! До в’язниці!”. Як тільки вона спустилася, її закидали пластиковими пляшками.

Туристці вдалося залишити місце події, але тепер їй загрожує покарання: штраф до 5138 USD і тюремне ув’язнення до 10 років, передбачене федеральним законом про археологічні, мистецькі та історичні пам’ятки Мексики.

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