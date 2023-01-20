Мексика запровадила сувору заборону для туристів

Влада Мексики запровадила один із найсуворіших антитютюнових законів у світі, який забороняє куріння у громадських місцях, у тому числі на пляжах та в готелях. Про це пише Reuters.

Зазначається, що з 2008 року сувора заборона куріння поширювалася лише на заклади громадського харчування, робочі місця та громадський транспорт. Проте з середини січня 2023 року влада популярної пляжної країни розширила дію законодавства і включила до нього курорти, готелі, пляжі та парки.

За даними видання, порушникам закону загрожують серйозні штрафи. Так, туристи, які будуть помічені курцями у громадських місцях, можуть бути оштрафовані на суму від 50 до 300 доларів.

При цьому на тих, хто відмовиться платити штраф або загасити сигарету, чекає до 36 годин тюремного ув’язнення. Більше того, ресторани, бари та готелі, які дозволяють відвідувачам курити у себе, також можуть бути оштрафовані на суму до 46 тисяч доларів.