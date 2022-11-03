Як позбутися жиру внизу живота

Жир на животі — один із найупертіших і найважчих для спалювання. Всі мріють про плоский красивий живіт із підкресленими м’язами, але досягти цього зовсім не просто. Багато людей зосереджуються на присіданнях, думаючи, що це єдиний спосіб досягти своєї мети. Насправді все набагато складніше, особливо якщо йдеться про нижню частину живота, яку ще й найскладніше виліпити.

І хоча жир у нижній частині живота надзвичайно впертий і його важко скинути, це не неможливо. Тіло кожної людини розподіляє жир по-різному, і це одна з причин, через яку одні люди накопичують жир в одному місці, а інші — в іншому. Одна річ універсальна — щоб позбавитися жиру на животі, вам потрібно спочатку зменшити жир на будь-якій ділянці тіла. Це просто означає, що вам потрібно схуднути. Просто робити присідання не вдасться.

Для зменшення жирових відкладень насамперед важливо перейти на здорове харчування без зайвих калорій. Золоте правило схуднення – дефіцит калорій. Але вправи та тренування є невід’ємною частиною процесу. Вони прискорюють обмін речовин і допомагають підтягнути м’язи, причому чим вона розвиненіша і щільніша, тим швидше та якісніше тане жир.

Здорова дієта для спалювання жиру повинна включати більше білка та клітковини та менше насичених жирів та вуглеводів. Вуглеводи слід скорочувати насамперед до тих, джерела яких природні — фрукти, овочі, цільнозернові продукти, бобові.

Є також вправи, які допоможуть вам прискорити процес і зосередитися на ділянці внизу живота, де жир найбільш впертий.

Жорстке тренування лише преса та зосередження уваги на присіданнях не допоможуть. Повна втрата жирових відкладень має важливе значення для скульптурування вашого пресу та видалення неподатливого жиру в нижній частині тіла.

Певні вправи, створені задля поліпшення сили та витривалості кора, пов’язані з якісним зменшенням абдомінального жиру. Вони зміцнюють м’язи та допомагають знизити вагу.

Це інтервальне тренування високої інтенсивності або тренування HIIT. Вони включають короткі, але дуже інтенсивні інтервали роботи м’язів, за якими слідує ще більш короткий відпочинок або активне відновлення. HIIT поєднує в собі силові та кардіотренування, мета яких – збільшити частоту серцевих скорочень та одночасно опрацювати різні групи м’язів.

Дослідження на сайті healthdigest.com показали, що HIIT є ефективним методом зниження загального жиру в організмі, у тому числі жиру в області живота. Високоінтенсивні інтервальні тренування дуже підходять для полегшення метаболічного синдрому, пов’язаного з підвищеним накопиченням черевного жиру. З їх допомогою ви спалюєте більше калорій та жиру за більш короткий час, завдяки поєднанню збільшення частоти серцевих скорочень та сили.