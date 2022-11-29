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Лікар пояснив, кому і чому не можна їсти хурму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кому і чому не можна їсти хурму — від неї може стати лише гірше

З початком зими прилавки овочевих магазинів наповнюються хурмою. Від неї неможливо відмовитися — адже вона така смачна, солодка та корисна. Однак деяким людям краще таки не захоплюватися цим фруктом — і ось чому.

Хурма — головний фрукт холодної пори року. Вона відносно недорого коштує і чудово підтримує імунітет узимку — за рахунок високого вмісту бета-каротину та аскорбінової кислоти у складі.

Також у хурмі багато флавоноїдів, які захищають організм від окислення та допомагають контролювати тиск. Тому помаранчеві плоди дуже корисні при серцевих захворюваннях і для профілактики старіння організму.

Втім, ідеальних продуктів немає. Лікарі вважають, що хурму не можна їсти за наявності схильності до запорів, адже вона може посилити ситуацію.

Справа в тому, що поряд з вітамінами і мікроелементами в хурмі міститься високий рівень танінів — сполук, за рахунок яких фрукт має в’яжучий смак. Вони можуть ускладнювати перетравлення їжі та провокувати появу болю в животі, непрохідності, блювання та запорів.

При цьому низка інших досліджень показує, що хурма, навпаки, корисна при проблемах з походами в туалет. А ще вона пригнічує ріст ракових клітин у кишечнику та сприяє очищенню організму та шкіри.

Експерти вважають, що ефект від споживання фрукта залежить від того, наскільки в’язким смаком мають плоди: чим менше це відчуття, тим корисніша хурма. Так що не варто їсти фрукт до моменту його повного пом’якшення та дозрівання. А якщо у тебе є схильність до закрепів, краще вживати хурму без шкірки, адже саме в ній накопичуються таніни. У жодному разі не варто захоплюватися і з’їдати більше 2-3 плодів хурми на добу. Будь-який продукт корисний лише за умови споживання в міру!

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